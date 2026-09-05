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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Watkins défie Mitrović avec un message enflammé au cœur d'Al-Hilal

O. Watkins
A. Mitrovic
Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Saudi Pro League
Angleterre
Serbie
Arabie saoudite

Le vétéran attaquant anglais fait des déclarations fracassantes

Le nouvel attaquant anglais d'Al-Hilal, Ollie Watkins, a tenu des propos surprenants dans lesquels il a lancé un défi au Serbe Aleksandar Mitrović, ancienne star du club, affirmant qu'il était capable de surpasser son héritage.

À lire aussi : un nouveau projet et une patience à bout : l'amertume d'Al-Ahli menace Al-Ittihad face à Al-Nassr

Watkins a rejoint Al-Hilal lors du mercato en cours, en provenance d'Aston Villa, et a disputé sa deuxième rencontre, sans toutefois trouver le chemin des filets lors de la victoire du club sur Al-Shabab 2-0, comptant pour la 5e journée de la Roshn Saudi League.

Watkins a déclaré aux médias : « J'ai regardé ce qu'a réalisé Mitrović avec Al-Hilal ; c'est assurément un excellent attaquant et il a écrit une grande histoire. »

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Et d'ajouter : « Chaque joueur a une histoire différente, et je suis capable de reproduire cela, voire de faire mieux, à condition d'être aidé par mes coéquipiers au cours de la période à venir. »

Certains avaient comparé les deux expériences, d'autant plus que Mitrović avait rejoint Al-Hilal à l'été 2023 en provenance de Fulham et que Watkins est lui aussi venu d'Angleterre, mais par la porte d'Aston Villa.

Watkins a inscrit sa marque offensive avec Al-Hilal dès son premier match, celui que le club a remporté face à Al-Ahli 3-0, entré en cours de jeu et auteur du troisième but d'une tête.

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