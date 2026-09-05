Watkins défie Mitrović avec un message enflammé au cœur d'Al-Hilal

Le nouvel attaquant anglais d'Al-Hilal, Ollie Watkins, a tenu des propos surprenants dans lesquels il a lancé un défi au Serbe Aleksandar Mitrović, ancienne star du club, affirmant qu'il était capable de surpasser son héritage.

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Watkins a rejoint Al-Hilal lors du mercato en cours, en provenance d'Aston Villa, et a disputé sa deuxième rencontre, sans toutefois trouver le chemin des filets lors de la victoire du club sur Al-Shabab 2-0, comptant pour la 5e journée de la Roshn Saudi League.

Watkins a déclaré aux médias : « J'ai regardé ce qu'a réalisé Mitrović avec Al-Hilal ; c'est assurément un excellent attaquant et il a écrit une grande histoire. »

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Et d'ajouter : « Chaque joueur a une histoire différente, et je suis capable de reproduire cela, voire de faire mieux, à condition d'être aidé par mes coéquipiers au cours de la période à venir. »

Certains avaient comparé les deux expériences, d'autant plus que Mitrović avait rejoint Al-Hilal à l'été 2023 en provenance de Fulham et que Watkins est lui aussi venu d'Angleterre, mais par la porte d'Aston Villa.

Watkins a inscrit sa marque offensive avec Al-Hilal dès son premier match, celui que le club a remporté face à Al-Ahli 3-0, entré en cours de jeu et auteur du troisième but d'une tête.