Walid Regragui se confie sur le magnifique parcours du Maroc au Qatar

Le sélectionneur des Lions de l'Atlas s'est replongé dans les souvenirs, près d'un mois après la demi-finale perdue face aux Bleus.

Il y a un peu moins d'un mois au Qatar, le Maroc de Walid Regragui surprenait tout le monde pour se hisser jusqu'en demi-finale du tournoi, avant de céder face à l'équipe de France.

Un parcours exceptionnel sur lequel Walid Regragui est revenu dans un entretien pour L'Equipe. "Non, honnêtement. À la mi-temps, j'ai dit à mes joueurs que c'était la moins bonne équipe depuis le début des matches à élimination directe", a-t-il assuré à propos des Bleus.

"Attention, je parle sur ce match, bien sûr, pas de la France en général, qui est une grande équipe ! C'est pour ça qu'il y avait ce regret à la fin, mais je ne suis pas naïf. Le très très haut niveau, tu penses toujours que tu n'es pas loin mais, en fait, tu es loin. La marche était un peu trop haute pour nous."

Pour l'ancien coach du Wydad Casablanca, le moment le plus fort restera après la compétition : "C'est le retour à Rabat, l'accueil de Sa Majesté (le roi Mohammed VI), le peuple à l'aéroport. Tu te rends compte des émotions que tu as procurées.

"On était enfermés pendant cinq semaines et même si on voyait les réseaux sociaux, il faut le vivre pour comprendre... Ces mères de famille, ces grands-mères, ces petites filles, ces petits garçons... Là, tu comprends que tu as touché même des gens éloignés du foot, que tu as rendu fier un peuple."

Un exploit auquel le coach nommé trois mois avant le Mondial et son staff croyaient avant le premier match contre la Croatie. "Quand nous sommes allés en reconnaissance au Qatar voir les deux stades où on devait jouer, j'ai demandé à la dame chargée de nous accompagner de voir celui de la finale. Je lui ai dit : "Car on sera en finale", a-t-il assuré.

"Elle a rigolé et m'a répondu que la France, l'Angleterre, l'Allemagne, je crois, étaient venues. On a prié avec mon adjoint dans ce stade et on l'a filmé. Pour le montrer aux joueurs. Et on n'était pas si loin !"