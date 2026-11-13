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Mohamed Ouahbi, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, a dévoilé le onze officiel avec lequel le Maroc disputera sa rencontre très attendue face à la sélection du Niger, un match que le public marocain attend avec une grande impatience, compte tenu de son importance dans le parcours de la sélection et du désir des supporters de voir une génération continuer à écrire l'histoire.

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La composition annoncée par Ouahbi est un mélange réfléchi entre expérience et jeunesse, entre les noms qui ont bâti la gloire du Maroc ces dernières années et les nouveaux visages qui cherchent à s'affirmer et à décrocher une place de titulaire dans la sélection marocaine.

La composition de la sélection du Maroc est la suivante :

Gardien de but : Yassine Bounou.

Défense : Aïssa Diop - Nayef Aguerd - Noussair Mazraoui - Achraf Hakimi.

Milieu de terrain : Ayoub Bouaddi - Oussama Targhaline - Yasser Zabiri.

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Attaque : Bilal El Khannous - Brahim Díaz - Abde Ezzalzouli.

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Dans les buts, Ouahbi s'est appuyé sur le géant Yassine Bounou, fort de sa grande expérience et de ses arrêts décisifs, qui demeure l'un des piliers les plus importants de la sélection marocaine et le premier rempart dans les grands matchs.

En défense, Ouahbi a opté pour un quatuor alliant solidité défensive et puissance offensive, notamment grâce à la capacité de Hakimi et Mazraoui à se projeter et à faire la différence sur les côtés.

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Au milieu de terrain, le sélectionneur du Maroc a aligné un duo dans un pari clair sur le dynamisme, le pressing haut et la capacité à relier les lignes, tout en offrant leur chance à de jeunes éléments animés d'une grande ambition de se montrer devant le public marocain.

En attaque, la composition s'est voulue résolument offensive, avec le trio Bilal El Khannous, Brahim Díaz et Abde Ezzalzouli, derrière le jeune attaquant Yasser Zabiri, qui mènera l'attaque marocaine lors de cette confrontation, dans une occasion en or de prouver ses qualités de buteur.

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Cette composition reflète la philosophie de Ouahbi, fondée sur l'équilibre entre défense et attaque, ainsi que sur le recours aux grands noms dans les moments décisifs, tout en ouvrant la porte aux jeunes talents qui représentent l'avenir du football marocain.

La sélection marocaine compte beaucoup sur le duo Achraf Hakimi et Brahim Díaz, qui traversent une grande période de forme avec leurs clubs respectifs, et dont on attend qu'ils soient la première source de danger face à la défense du Niger, que ce soit par des percées sur les côtés, des passes décisives ou des frappes de l'extérieur de la surface.

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Le public marocain attend également de voir ce que proposera le jeune trio Bouaddi, Targhaline et El Khannous, qui représentent la nouvelle génération des Lions et portent sur leurs épaules la mission de prouver que la sélection marocaine ne dépend pas d'une seule génération, mais dispose d'un large vivier de talents capables de se maintenir au sommet.

De son côté, la sélection du Niger aborde la rencontre avec l'ambition de créer la surprise face à l'une des plus fortes sélections du continent africain, en s'appuyant sur l'organisation défensive et les contre-attaques, dans une tentative d'exploiter la moindre faille de la défense marocaine.

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Le match suscite un grand intérêt populaire et médiatique, de nombreux observateurs y voyant une occasion pour Ouahbi d'expérimenter certaines idées tactiques nouvelles et de tester la disponibilité de quelques joueurs avant les échéances à venir, d'autant plus que s'approchent les grandes compétitions dans lesquelles le Maroc aspire à aller loin.