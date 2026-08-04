Le journaliste saoudien Waleed Al-Farraj a exprimé son mécontentement à l'égard de la sélection saoudienne, avant son retour à la compétition officielle au cours de la période à venir.

La sélection saoudienne avait fait ses adieux à la Coupe du monde 2026 dès la phase de groupes, après avoir terminé dernière du huitième groupe avec deux points, récoltés lors des matchs nuls face à l'Uruguay et au Cap-Vert, et une défaite face à l'Espagne sur le score de quatre buts à zéro.

Al-Farraj a publié un tweet sur son compte personnel sur le site « X », dans lequel il a écrit : « L'état de la sélection saoudienne avant la coupe du Golfe et la coupe d'Asie n'incite pas à l'optimisme quant à une lutte pour le titre, du moins dans ces deux tournois. »

L'Arabie saoudite accueille la coupe du Golfe arabe « Gulf Cup 27 » durant les mois de septembre et octobre de cette année, avant d'accueillir la Coupe d'Asie des nations 2027 au début de l'année prochaine.

Le journaliste saoudien a ajouté : « Ensuite, nous parviendrons à la conviction qu'il faut prendre la décision de réduire le nombre de joueurs étrangers dans le championnat saoudien. La crise de l'Arabie saoudite liée au manque de talents a été causée par le recrutement excessif de joueurs étrangers à toutes les catégories. »

La période récente a connu une certaine controverse autour du nombre de joueurs étrangers en Roshn Saudi League, après que celui-ci a augmenté récemment pour atteindre 10, soit 8 sans limite d'âge, ainsi que 2 de moins de 21 ans.

Il convient de rappeler que la sélection saoudienne n'a réussi à remporter aucun titre depuis 23 ans, et plus précisément depuis le sacre en coupe du Golfe arabe 2003. Sa plus grande performance depuis lors a été la qualification pour la finale de la Coupe d'Asie des nations 2007, avant la défaite face à l'Irak.