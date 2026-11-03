Walid Al-Faraj après le report de la Coupe d'Asie : la Roshan League respire !

Le journaliste saoudien Waleed Al-Farraj a exprimé sa satisfaction après le report de la Coupe d'Asie des nations 2027, estimant que cette décision allait permettre à la Roshn Saudi League de souffler.

La Confédération asiatique de football a annoncé, ce mardi, le report de la Coupe d'Asie des nations, qui devait débuter en janvier 2027, pour qu'elle se tienne désormais à partir de décembre de la même année.

Al-Farraj a commenté cette décision dans un message publié sur son compte personnel sur le réseau « X », déclarant : « Le report de la Coupe d'Asie de 11 mois a offert aux compétitions de football saoudiennes l'occasion de reprendre leur souffle, après la terrible pression qu'ont subie les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, le public, les médias et les responsables de la logistique du championnat. »

Il a ajouté : « Disputer un match tous les 3 jours avait fait perdre au jeu toute sa saveur, et la quantité l'emportait sur la qualité. C'est peut-être un bien, le championnat peut respirer et les infrastructures peuvent s'achever normalement. L'état d'alerte est terminé, nous travaillons désormais sereinement. »

La ligue de la Roshn Saudi League avait décidé de reporter la treizième journée de la compétition à une date ultérieure, dès l'annonce de la décision de report de la Coupe d'Asie, un temps suffisant étant désormais disponible sans qu'il soit nécessaire de condenser les matchs.