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Le Maroc a livré une prestation offensive remarquable face au Niger, qui ne s'est pas limitée à une large victoire par cinq buts à un, mais a porté des messages tactiques clairs sur l'identité du Maroc sous la direction de Mohamed Ouahbi. Ce dernier semblait soucieux d'ancrer un style fondé sur le pressing haut, la récupération rapide du ballon et l'attaque intensive, dans une tentative d'imposer la personnalité de l'équipe dès les premières minutes et de déstabiliser les adversaires avant qu'ils ne parviennent à s'organiser.

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Le sélectionneur du Maroc n'a pas caché sa satisfaction après la prestation livrée par ses joueurs lors de la rencontre disputée vendredi soir sur la pelouse du complexe sportif Mohammed V à Casablanca, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, soulignant que les éléments nationaux ont réussi à appliquer plusieurs consignes que le staff technique s'était attaché à ancrer durant les entraînements, notamment en ce qui concerne le pressing continu, la densité offensive et la présence dans la surface de réparation.

Après la rencontre, Walid Regragui a expliqué que l'objectif premier était d'entrer fort et d'imposer un rythme rapide dès le coup de sifflet initial, afin d'éviter de laisser à la sélection nigérienne le temps de souffler ou d'organiser ses lignes défensives, d'autant que l'adversaire avait tendance à reculer et à s'appuyer sur un bloc défensif.

Le sélectionneur a déclaré, dans des propos rapportés par le site marocain « Hespress » : « Nous voulions commencer avec une grande intensité, être féroces dans le pressing, avec une présence permanente dans le contre-pressing et exploiter chaque attaque. »

Il a ajouté que le staff technique s'était concentré pendant la préparation sur le développement de ces aspects et sur l'augmentation du nombre de joueurs présents dans les zones offensives, ainsi que sur l'amélioration de la vitesse de transition de la phase défensive à la phase offensive, ce qui s'est clairement reflété dans la prestation de la sélection en début de match.

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La sélection marocaine ne souhaitait pas s'engager dans un match lent qui aurait permis au Niger d'imposer son style, c'est pourquoi les consignes étaient claires quant à la nécessité de prendre l'initiative offensive et d'accélérer le jeu, tout en mettant la pression sur le porteur du ballon dès sa perte, dans le but de récupérer la possession le plus rapidement possible.

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Un but refusé qui a bouleversé les plans

Les éléments marocains ont rapidement traduit ces consignes en supériorité sur le terrain, après que Yassir Zabiri a ouvert le score à la 4e minute, profitant d'une passe de Brahim Díaz, avant qu'Achraf Hakimi ne creuse l'écart en inscrivant le deuxième but à la 27e minute, offrant aux locaux un avantage précoce.

Mais le match a connu un tournant après que l'arbitre a refusé un troisième but à la sélection marocaine, qui aurait porté l'écart à trois buts, une décision qui a suscité l'étonnement de Regragui, qui a estimé que ce moment avait relativement affecté le rythme de la rencontre et donné à l'adversaire l'occasion de revenir dans le match.

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L'entraîneur marocain a reconnu que ses joueurs portent une part de responsabilité dans le recul de la maîtrise durant cette période, après qu'ils ont commis quelques erreurs qui ont permis à la sélection nigérienne de réduire l'écart, par l'intermédiaire de Mohamed Abdoul Rahman à la 41e minute.

Toutefois, la réaction du Maroc a été rapide, puisqu'Achraf Hakimi a réussi à inscrire son deuxième but personnel et le troisième de sa sélection à la troisième minute du temps additionnel de la première période, ramenant le calme dans les rangs marocains et clôturant la première mi-temps sur un avantage mérité de 3-1.

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Regragui a affirmé que le troisième but avait été extrêmement important, car il a aidé les joueurs à reprendre le contrôle du déroulement de la rencontre et à aborder la seconde période avec davantage de sérénité, sans renoncer à la volonté de poursuivre l'attaque et d'ajouter de nouveaux buts.

Une manita marocaine et un message offensif aux adversaires

En seconde période, la sélection marocaine a géré le match avec davantage de calme, tout en préservant l'équilibre entre les tâches défensives et la volonté d'alourdir le score, après que le pressing offensif intense avait épuisé la défense du Niger durant la première mi-temps.

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Malgré l'annulation d'un but précédent de Youssef En-Nesyri pour hors-jeu, l'attaquant marocain est parvenu à trouver de nouveau le chemin des filets, inscrivant le quatrième but à la 77e minute, avant qu'Ayoub Ouffkir ne parachève la manita à la 90e minute, scellant ainsi la rencontre sur le score de 5-1.

Regragui s'est dit satisfait de la manière dont la victoire a été acquise, saluant l'enthousiasme des joueurs et leur volonté d'appliquer les idées techniques, affirmant que la sélection a livré ce que le staff technique attendait en matière d'élan offensif, de pressing et de vitesse de récupération du ballon.

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Il a indiqué que l'objectif était d'obtenir « une belle victoire à trois points, avec une bonne prestation, de l'intensité et de l'envie », soulignant que les joueurs ont offert de nombreux indicateurs positifs qu'il aspirait à voir sur le terrain.

Regragui identifie ce qu'il manque au Maroc malgré la manita

Malgré ce large score, le sélectionneur marocain n'a pas considéré cette victoire comme la preuve de l'achèvement du travail technique, insistant sur le fait que la sélection a encore besoin de développer certains détails tactiques, à commencer par la gestion du pressing élevé des adversaires et la recherche des solutions adéquates face aux sélections qui s'appuient sur un bloc défensif et le resserrement des lignes.

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Regragui a expliqué que le style offensif qu'il cherche à mettre en place exige parfois de prendre certains risques, ce qui impose aux joueurs de travailler davantage à trouver l'équilibre entre la progression vers les zones de l'adversaire et le maintien de l'organisation défensive lors de la perte du ballon.

L'entraîneur a également lié ses choix offensifs à sa volonté d'offrir un football plaisant au public marocain, expliquant que les joueurs voulaient prendre du plaisir dans leur prestation et réjouir les supporters, tout en adressant un message clair aux adversaires : l'emporter face à la sélection marocaine à domicile ne sera pas une tâche aisée.

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La rencontre a été l'occasion d'un événement particulier pour le gardien Yassine Bounou, qui a disputé sa 100e sélection sous le maillot marocain, lors d'une soirée festive au cours de laquelle le Maroc a renforcé sa position en tête du groupe un.

Le Maroc poursuit son sans-faute avant le match retour

Au classement du groupe, la sélection marocaine a porté son total à neuf points, réalisant un sans-faute avec trois victoires consécutives, après avoir précédemment battu le Gabon et le Lesotho sur le score de 2-0 lors des deux rencontres.

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Le Gabon occupe la deuxième place avec six points, tandis que le Niger est troisième avec trois points, la sélection marocaine conservant ainsi seule la tête du classement et se rapprochant d'un nouveau pas vers la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

La rencontre entre le Maroc et le Niger doit se renouveler mardi prochain, sur la pelouse du stade Prince Moulay Abdellah dans la capitale Rabat, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires, où Regragui aspire à confirmer la progression offensive qu'ont montrée ses joueurs et à poursuivre la série de victoires, tout en corrigeant les erreurs apparues lors de la première rencontre.

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Entre la manita de Casablanca et le prochain test à Rabat, le message le plus marquant de Regragui semble clair : la sélection marocaine veut imposer un style offensif féroce, qui ne se contente pas de la possession mais cherche à presser, à récupérer le ballon et à créer des occasions, dans une démarche visant à construire une identité plus forte et plus efficace pour le Maroc.