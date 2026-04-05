Wahbi décide de la composition du quatuor défensif des Lions de l'Atlas pour la Coupe du monde 2026

Mohamed Wahbi, l'entraîneur de l'équipe nationale marocaine, a défini la composition du milieu de terrain des Lions de l'Atlas en vue de leur participation à la Coupe du monde 2026, qui se déroulera en juin prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada, après avoir procédé à une évaluation approfondie des performances des joueurs lors des deux derniers matchs amicaux contre l'Équateur et le Paraguay.

Wahbi a pris les rênes de la sélection marocaine en succédant à l'entraîneur Walid Regragui, qui a mis un terme à son mandat après la dernière Coupe d'Afrique des nations. Wahbi entame ainsi une nouvelle phase axée sur le rajeunissement de l'effectif et la consolidation de l'équilibre tactique dans les différentes lignes.

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Le nouvel entraîneur a disputé ses deux premiers matchs amicaux contre l'Équateur et le Paraguay, où il s'est concentré sur l'évaluation des performances des milieux défensifs avant de finaliser sa liste pour la Coupe du monde.

Selon les informations révélées par le site marocain « Sport 7 », Wahbi a arrêté son choix sur le quatuor de milieux de terrain sur lequel il s'appuiera lors de la Coupe du monde.

Il s'agit de Naïl El Aïnaoui, Samir El Mrabet, Rabie Harimati et Sofiane Amrabat, qui remplaceront deux joueurs dans la sélection finale.

Les mêmes sources ont précisé que Wahbi était pleinement convaincu par le niveau de Naïl El Aïnaoui, qui s'est imposé comme titulaire indiscutable grâce à son excellente condition physique et à sa capacité à relier les lignes, ainsi que par El Mrabet, qui a livré une performance équilibrée lors des deux matchs amicaux.

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Harimath a également gagné la confiance du staff technique grâce à sa discipline tactique, tandis que Sofiane Amrabat devrait apporter un plus considérable grâce à son expérience internationale et à sa capacité à diriger le milieu de terrain lors des grands rendez-vous.

Wahbi convoquera quatre joueurs évoluant à différents postes entre les numéros 6 et 8, afin de diversifier les options tactiques pendant les matchs de la Coupe du monde ; Al-Ainaoui et Amrabat devraient se disputer le poste de milieu défensif, tandis que El-Mrabet et Harimati offriront des solutions supplémentaires dans les rôles offensifs du milieu de terrain.

Cette stabilité intervient alors que Wahbi cherche à établir un équilibre entre expérience et ambition au sein du groupe, en vue d'une compétition acharnée dans le groupe F de la Coupe du monde, qui comprend, outre le Maroc, la France, le Japon et le Canada.

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La sélection marocaine débutera son parcours dans le tournoi par un match contre le Japon le 14 juin à Vancouver, au Canada, avant d'affronter la France le 20 juin à Dallas, aux États-Unis, puis de terminer la phase de groupes par un match contre le Canada le 26 juin à Montréal.