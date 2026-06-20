Wahbi affirme avoir assisté à l’émergence d’une nouvelle équipe nationale marocaine

Mohamed Wahbi, le sélectionneur du Maroc, s’est dit « très satisfait » des trois points glanés face à l’Écosse. Pour lui, les Lions de l’Atlas ont affiché un niveau de jeu supérieur à celui du match d’ouverture, même si la décision s’est fait attendre.

Au terme d’une rencontre conclue sur le score de 1-0, il a déclaré : « Les trois points sont ce qui compte le plus. Nous avons affronté un adversaire coriace, bien regroupé défensivement et dangereux en profondeur. Quand on ne parvient pas à inscrire le deuxième but, il faut défendre avec acharnement. »

Il a ajouté : « Les joueurs méritent cette récompense. Nous savions d’avance que la rencontre serait difficile et que l’adversaire mettrait la pression dans les dernières minutes pour chercher l’égalisation, mais nous avons réussi à exercer un pressing haut et à les empêcher de s’approcher de notre surface pendant de longues périodes. »

Il a poursuivi : « J’avais très envie de voir ce deuxième but pour qu’on soit plus sereins, mais c’est la nature même du football, et c’est ça le niveau de la Coupe du monde. Ils réussissaient à fermer les espaces et à contrôler le rythme, ce qui nous a rendus nerveux. »

Il a également souligné la progression de son équipe par rapport à la première sortie : « Je suis très satisfait de la prestation. Nous sommes souvent entrés dans la surface, nous avons bien maîtrisé la seconde période, et je suis convaincu que nous pouvons encore élever notre niveau pour le troisième match. »

Concernant la rencontre à venir face à Haïti, il a ajouté : « Nous comptons quatre points et notre qualification n’est pas encore acquise. En Coupe du monde, on croise des styles de jeu très variés, et j’opterai pour la meilleure composition, en fonction de la fraîcheur du groupe, afin de valider notre billet pour le tour suivant. »