« Vous n’avez pas encore vu la meilleure version de moi-même » : Bradley Barcola reconnaît avec franchise ses débuts difficiles à Liverpool

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Bradley Barcola a reconnu que les supporters de Liverpool n’avaient pas encore vu le meilleur de lui depuis son transfert estival à prix d’or en provenance du Paris Saint-Germain. L’attaquant français peine à faire preuve de régularité depuis son arrivée à Anfield, ses trois buts ayant tous été inscrits lors d’un seul match. Il assure toutefois que la situation s’améliore constamment, à mesure que ses nouveaux coéquipiers apprennent à exploiter au mieux ses qualités.

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Barcola reconnaît ne pas encore être à son meilleur niveau à Liverpool

Barcola a rejoint Liverpool en provenance du PSG, tenant du titre en Ligue des champions, pour 123 millions de livres sterling, dans le cadre d’un transfert que beaucoup considéraient comme un gros coup. Pourtant, il peine jusqu’ici à convaincre régulièrement : ses trois buts pour le club ont tous été inscrits lors de la victoire 6-3 sur le terrain du LASK.

Dans un entretien accordé au Liverpool Echo, Barcola a reconnu qu’il prenait encore ses marques en Angleterre. « Non, je ne pense pas encore être à mon meilleur niveau », a-t-il déclaré. « Vous n’avez pas encore vu la meilleure version de moi-même. En plus de cela, nous travaillons avec mes coéquipiers pour qu’ils puissent tirer le meilleur parti de mes qualités. »

Barcola convaincu que son entente avec ses coéquipiers va progresser

Le joueur de 24 ans estime qu’il atteindra son meilleur niveau lorsque ses nouveaux coéquipiers et lui seront parfaitement sur la même longueur d’onde. Il assure que des progrès sont déjà visibles au cours de ses premiers mois en Premier League.

« Donc oui, je pense qu’une fois que nous aurons vraiment développé cette entente, les choses iront beaucoup mieux », a poursuivi Barcola. « Et je pense que les choses s’améliorent constamment. Les gens commencent à beaucoup mieux comprendre mon style de jeu. Je pense que ça se passe beaucoup mieux. »

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Barcola explique pourquoi c’était le bon moment pour quitter le PSG

Barcola a pris la décision importante de quitter le PSG afin d’être titulaire régulier à Liverpool, et il est revenu sur son choix de relever un nouveau défi. « Pour moi, c’était le bon moment pour quitter le PSG », a-t-il ajouté. « J’y ai passé tant de belles années et j’ai remporté énormément de trophées. Mais le moment était venu. C’était assez difficile parce que, là-bas, c’était une véritable famille. Nous avions construit quelque chose de très spécial ensemble.

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« En plus de cela, il a été très difficile de partir et de dire au revoir à mes coéquipiers. Mais au bout du compte, c’est comme ça dans le football. Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours eu l’ambition de jouer en Premier League. Quand un club comme Liverpool vous sollicite, c’est une très bonne chose. Je n’ai pas eu le moindre doute et je savais simplement que je devais venir ici. Je suis heureux d’être ici et j’espère que les choses se passeront bien pour le PSG. »

Quelle suite pour Barcola à Liverpool ?

Liverpool aura besoin de bien plus de la part de Barcola pour justifier les 123 millions de livres sterling déboursés, tant dans le dernier geste que dans son influence globale sur le jeu. Jusqu’ici, il a hésité à provoquer les défenseurs balle au pied et à exploiter sa vitesse fulgurante, ce qui laisse penser qu’il manque de confiance.

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Barcola n’a pas encore trouvé une entente parfaite avec ses coéquipiers, et Liverpool espère que la complicité dont il parle se développera rapidement.