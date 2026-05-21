Volendam est en proie au chaos : de violentes émeutes ont éclaté à l’issue de la rencontre Ajax - FC Groningen

Jeudi soir, des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des incidents survenus à l’issue du match de barrage entre l’Ajax et le FC Groningen. On y voit un groupe de supporters, posté près du secteur visiteurs, tenter de forcer le passage vers la zone sécurisée où se trouvent les fans de l’Ajax.

Ils se ruent contre les barrières et parviennent à en renverser plusieurs. Derrière ces barrières, un cordon de brigade mobile intervient immédiatement pour éviter toute nouvelle escalade.

Les images montrent comment les forces de l’ordre contiennent puis refoulent le groupe vers les autocars du FC Groningen.

Un des agents présents a ensuite fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser la foule. La situation s’est ensuite calmée, les forces de l’ordre parvenant à empêcher les supporters de franchir le cordon de sécurité.

Ces incidents surviennent alors que le FC Groningen a dû déployer de gros efforts pour pouvoir emmener ses supporters. Dans un premier temps, la municipalité d’Edam-Volendam avait interdit la présence de fans visiteurs, en réaction aux émeutes survenues dimanche dernier lors de la rencontre FC Volendam-Telstar.

Après des discussions entre la municipalité, la police et les parties concernées, la décision a finalement été prise, mardi, d’autoriser les fans de Groningen à se rendre à Volendam, où l’Ajax joue ses matchs à domicile en raison de concerts au Johan Cruijff ArenA.

Sur la pelouse, l’Ajax s’est imposé 2-0 grâce à des buts de Davy Klaassen et Jorthy Mokio, dominant les débats durant l’ensemble de la rencontre sous les yeux d’Oscar García.