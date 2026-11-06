La star de Newcastle United Amar Dedic a provoqué une alerte de sécurité en Angleterre, après que son apparition muni d'un arc et de flèches en compagnie d'un ami a entraîné le déploiement d'un grand nombre de patrouilles de police, dans un épisode insolite qui s'est conclu par la confiscation du matériel et l'interrogatoire du joueur.

Selon le journal espagnol « Marca », citant le quotidien britannique « Daily Mail », l'histoire a débuté après que la police du Northumbria a reçu un signalement d'un habitant, faisant état de deux personnes portant un arc et des flèches à proximité d'un réservoir d'eau dans le secteur de Harlow Hill, aux abords de la ville de Newcastle.

La police a répondu au signalement en envoyant au moins six voitures de patrouille, dont des unités armées, avant que les agents ne retrouvent Dedic, âgé de 24 ans, et son compagnon dans le quartier résidentiel de Darras Hall, à environ sept miles du lieu du signalement.

La police a arrêté la voiture dans laquelle se trouvait le duo, a procédé à sa fouille et a confisqué l'arc et les flèches. Elle a également interrogé le joueur bosnien sur la nature de l'activité à laquelle il se livrait.

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L'épisode a vu l'apparition du gardien de Newcastle Mark Gillespie et de l'ancien défenseur Paul Dummett, après que tous deux soient passés par là et se soient arrêtés pour prêter assistance.

Après avoir recueilli les déclarations des deux hommes, la police a conclu à l'absence de menace pour la sécurité publique, indiquant que le matériel saisi était, en principe, destiné à un usage récréatif, tandis que l'enquête se poursuit.

Le journal a précisé que Dedic et son compagnon avaient tiré quelques flèches dans un champ, sans révéler la cible qu'ils visaient.

Malgré le caractère insolite de l'épisode, Dedic ne semble pas devoir faire l'objet d'une sanction au sein du club de Newcastle, puisque le « Daily Mail » a rapporté que la direction considère le comportement du joueur comme imprudent, mais n'a pas l'intention d'ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre.

Newcastle avait recruté le latéral bosnien en provenance de Benfica l'été dernier pour 30 millions de livres sterling, et le joueur a réussi à s'imposer au poste d'arrière droit, malgré le début difficile de l'équipe cette saison.

Dedic a pris part à la défaite de Newcastle face à Everton sur le score d'un but à zéro, et il devrait être disponible pour affronter Fulham, demain samedi, en Premier League. Newcastle traverse une période difficile, après avoir encaissé quatre défaites lors de ses cinq derniers matches disputés toutes compétitions confondues.