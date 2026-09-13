Comme on peut le voir sur des images du journaliste Keefe Irwin, le Français de 21 ans a été intercepté par quelques supporters des Reds immédiatement après le 0-0 contre les Cottagers et manifestement invité à signer des autographes et à prendre des photos avec les fans présents.

Après un bref échange, Jacquet est toutefois remonté dans sa voiture afin de ne pas bloquer davantage la circulation en cours. Certains supporters de Liverpool l’ont visiblement mal pris et l’ont alors insulté pendant que le défenseur s’éloignait au volant.

Sur les réseaux sociaux, Jacquet a en revanche reçu le soutien de nombreux utilisateurs. « Il y a un bon moment et un bon endroit pour ça, et ici, ce n’est ni l’un ni l’autre. Tu veux qu’il s’arrête là et qu’il soit éventuellement interpellé par la police ? C’est un endroit dangereux pour s’arrêter », a écrit l’un d’eux.

Auparavant, le joueur de 21 ans avait fait partie des meilleurs éléments sur le terrain lors du match nul vierge contre Fulham. Malgré ce résultat décevant, Jacquet et son compère en charnière centrale Virgil van Dijk ont affiché une excellente forme. Face au club londonien, la défense des Reds n’a pratiquement concédé aucune occasion.

Jacquet s’est particulièrement distingué avec un sauvetage, en repoussant sur sa propre ligne pour suppléer son gardien Alisson Becker, déjà battu, et empêcher ainsi un but encaissé à la toute dernière seconde.

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Comment s’est déroulé le début de saison du Liverpool FC ?

Au total, ce 0-0 reste toutefois insuffisant du point de vue des Reds. Après trois matches nuls lors des quatre premières journées de championnat, l’équipe de l’entraîneur Andoni Iraola marque quelque peu le pas.

Avec six points, Liverpool occupe actuellement la sixième place du classement, mais Brighton & Hove Albion, Manchester United, Newcastle United et Leeds United peuvent encore le dépasser d’ici à la fin de la journée.