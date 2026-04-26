Voici pourquoi Xavi Simons risque de représenter un coût financier considérable pour les Spurs

Samedi soir, Tottenham Hotspur a certes battu Wolverhampton Wanderers (0-1), mais a perdu Xavi Simons. Le milieu de terrain s’est blessé au genou en se tordant la jambe lors d’une action près de la ligne de touche en seconde période.

Le malheur a frappé après la mi-temps : alors qu’il se dirigeait vers la ligne de touche, le milieu de terrain a trébuché, s’est effondré et a immédiatement saisi son genou avec douleur. Il s’est rapidement relevé, puis a dû se laisser tomber à nouveau.

Le joueur, qui compte 34 sélections avec les Oranje, a ensuite été évacué sur une civière, non sans échanger quelques mots vifs avec un supporter adverse.

Cette blessure au genou est un coup dur pour les Spurs à plus d’un titre. Si le milieu de terrain doit effectivement être absent plusieurs mois, l’indemnité d’assurance pourrait peser lourd sur les finances du club.

Actuellement 18e, si Tottenham était relégué, le club ne pourrait ni vendre ni prêter le joueur. Selon plusieurs sources, Simons perçoit environ 200 000 euros par semaine. En cas de descente, son salaire serait divisé par deux, a indiqué The Athletic, mais il resterait à 100 000 euros hebdomadaires, un montant potentiellement insoutenable pour un budget de Championship.