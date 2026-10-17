Voici pourquoi Ruben van Bommel manque à l’appel au PSV : « Pas de blessure, mais… »

Ruben van Bommel ne figure pas dans le groupe du PSV pour le déplacement à l’ADO La Haye samedi après-midi. La raison de son absence est désormais connue.

« Van Bommel n’est pas blessé, mais il n’est pas à 100 % de ses moyens. Il est laissé au repos pour ce match afin d’éviter qu’il ne se blesse », rapporte Jeroen Kapteijns de De Telegraaf. Le club d’Eindhoven veut éviter que Van Bommel ne connaisse de nouveaux problèmes de blessure.

« Le risque est jugé trop élevé. L’attaquant a beaucoup joué ces derniers temps après avoir passé un an sur la touche en raison d’une blessure au ligament croisé », précise Kapteijns.

L’absence de Van Bommel oblige Bosz à modifier son attaque. Mercredi, l’attaquant était encore titulaire lors de la défaite 1-0 contre Leipzig, mais il sera totalement absent face à l’ADO La Haye.

Prochains matchs HAA Eredivisie 10:30 PSV

Ivan Perisic, également titulaire contre Leipzig, débutera samedi sur le banc. Bosz choisit Dennis Man, Sven Mijnans et Ayoni Santos en attaque. Ce dernier connaîtra ainsi sa première titularisation avec le PSV.

Le déplacement du PSV sur le terrain de l’ADO La Haye débutera samedi à 16 h 30. En cas de victoire, le champion en titre pourra prendre la tête de l’Eredivisie, au moins pour quelques heures.

Composition du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic ; Sano, Mauro, Til ; Man, Mijnans, Santos.



