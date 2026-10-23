Vives inquiétudes à l’Ajax : « Des doutes apparaissent quant à son état physique »

Wim Kieft pense que l’Ajax s’inquiète pour Marcos Leonardo, comme il l’écrit dans sa chronique pour De Telegraaf. L’attaquant, arrivé d’Al-Hilal l’été dernier pour vingt millions d’euros, n’a pas encore laissé une impression indélébile à Kieft.

Marcos Leonardo est arrivé à Amsterdam l’été dernier pour un peu moins de vingt millions d’euros. Le Brésilien a inscrit jusqu’ici deux buts en treize matches avec le club amstellodamois.

Jeudi dernier, face à l’Atalanta (victoire 2-0), l’attaquant de 23 ans a de nouveau été titularisé par l’entraîneur Míchel Sánchez. Malgré une grosse occasion, il n’a pas marqué.

Il a finalement été remplacé par Tolu Arokodore après un peu plus de soixante-dix minutes de jeu. Le Nigérian a ouvert le score, puis délivré une passe décisive à Abdellah Ouazane pour le deuxième but.

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« Cela n’aide pas Marcos Leonardo. Tolu entre en jeu et marque aussitôt. Ils continueront à le protéger, mais se demanderont en même temps pourquoi il apporte si peu pour ce montant », commence Kieft.

Jeudi soir, Marcos Leonardo a expliqué pourquoi il ne semblait pas en forme. « J’ai passé un mois au Brésil cet été », a-t-il déclaré au micro de Ziggo Sport.

Kieft n’est pas convaincu. « Quelqu’un qui a terminé la saison dernière en forme n’a tout de même pas besoin de plusieurs mois pour retrouver la forme au début de la nouvelle saison ? Son état physique suscite maintenant des doutes, car nous sommes presque en novembre et, à ce stade, on est censé être au sommet de sa forme sur le plan physique. »