Vive polémique : le clasico plonge Al-Bulaihi dans la tourmente avant son duel avec Salem Al-Dawsari

La fixation de la date du Clasico entre Al-Ahli et Al-Nassr a suscité une vive polémique, après avoir placé Firas Al-Buraikan, l'attaquant d'Al-Ahli et l'un des principaux candidats au titre de meilleur joueur d'Asie 2026, devant un calendrier chargé où seules quelques heures séparent son engagement continental de son match tant attendu, un timing qui pourrait imposer un défi supplémentaire au joueur.

Tous les regards se tournent vers la capitale malaisienne Kuala Lumpur le jeudi 19 novembre, où se tient la cérémonie des trophées de la Confédération asiatique de football, qui voit Al-Buraikan en lice pour la distinction individuelle la plus prestigieuse du continent, aux côtés de Salem Al-Dawsari, capitaine d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne, et de l'Iranien Alireza Beiranvand.

Mais le paradoxe est qu'Al-Buraikan devra rentrer rapidement au Royaume, puisqu'Al-Ahli se prépare à affronter Al-Nassr le vendredi 20 novembre, dans le cadre du Clasico reporté de la neuvième journée de la Roshn League, soit moins de 24 heures après la cérémonie des trophées, ce qui a soulevé des interrogations quant à la pertinence de ce timing.

À lire aussi : Exclusif pour Kooora : Al-Nassr coupe l'herbe sous le pied de Barcelone au sujet de João Félix

La sensibilité de la situation s'accroît avec la présence de Salem Al-Dawsari sur la liste des concurrents pour le trophée, car la rivalité entre les deux stars saoudiennes revêt une importance particulière, chacun cherchant à décrocher la reconnaissance continentale, tandis qu'Al-Buraikan se retrouve face à deux engagements consécutifs, le premier à Kuala Lumpur et le second sous le maillot d'Al-Ahli contre Al-Nassr.

Les interrogations ne se limitent pas à la seule possibilité pour le joueur d'assister à la cérémonie, mais s'étendent à la date de son retour de Malaisie et au temps dont il disposera pour se reposer et se préparer avant le Clasico, d'autant que le voyage international et l'étroitesse de l'intervalle pourraient affecter sa disponibilité pour le match.

Entre l'ambition d'Al-Buraikan de concourir pour le trophée de meilleur joueur d'Asie et le besoin d'Al-Ahli de ses services face à Al-Nassr, le calendrier des matchs suscite une polémique sur la mesure dans laquelle les engagements des joueurs liés aux échéances continentales sont pris en compte, en particulier lorsqu'il s'agit d'une affiche populaire de l'envergure du Clasico.