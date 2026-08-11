Le milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain, Vitinha, a assuré qu'il était prêt à disputer la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa demain mercredi, précisant que lui et ses coéquipiers voulaient fournir davantage d'efforts pour remporter davantage de titres.

Le Paris Saint-Germain a été sacré champion de la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive, tandis qu'Aston Villa a décroché le titre de la Ligue Europa.

Vitinha a déclaré en conférence de presse avant la rencontre face à Aston Villa : « Je vais bien. Nous avons montré l'an dernier que nous étions assoiffés de titres. Nous voulions gagner plus de titres et plus de trophées. Et cette année ne fait pas exception. Ce sera difficile, mais nous voulons faire de notre mieux pour gagner davantage. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le site officiel du Paris Saint-Germain : « Bien sûr, nous savons que le temps de préparation a été un peu court. Nous n'avons pas pu bénéficier du temps de repos et de préparation habituel. Je pense que l'équipe et moi serons prêts pour le match de mercredi. Nous ferons de notre mieux pour gagner. »

Il a poursuivi : « Nous connaissons tous Aston Villa, même en ce début de nouvelle saison. Jouer contre eux a toujours été difficile. Je me souviens très bien de notre match contre eux en Ligue des champions il y a deux ans, je m'en souviens parfaitement. Ce fut difficile, surtout la seconde période. Nous savons à quel point le match de mercredi sera compliqué, mais nous savons aussi que la Supercoupe est une compétition à laquelle on participe rarement au cours de la carrière d'un joueur. »

Il a continué : « Nous avons eu du temps pour nous reposer après la Coupe du monde. Nous sommes prêts à disputer les matchs. Nous devons être pleinement concentrés. Nos esprits sont tournés vers le match de mercredi et cette Supercoupe. »

Au sujet de son favori pour le Ballon d'or cette année, il a déclaré : « Il y a de nombreux joueurs exceptionnels qui peuvent remporter le Ballon d'or cette année. »

Il a ajouté : « Pour ma part, je pense qu'il serait naturel qu'un joueur du Paris Saint-Germain le remporte, comme Khvicha Kvaratskhelia après sa magnifique saison en Ligue des champions, ou Ousmane Dembélé après sa saison remarquable, ou encore Fabián Ruiz qui a tout gagné. Il y a eu également d'autres joueurs exceptionnels qui ont réalisé une superbe saison, comme Harry Kane et Kylian Mbappé. J'ai sans doute oublié quelques noms, mais je choisis un joueur parisien. »



