Vitesse réalise une avancée majeure dans le sauvetage du club

Vitesse a franchi une étape décisive vers la stabilisation financière et structurelle. Après plusieurs mois d’examen, la Commission des licences de la KNVB a approuvé le changement de contrôle au sein du club d’Arnhem, permettant ainsi à Sterkhouders B.V. de finaliser officiellement le rachat.

Grâce à ce feu vert, Sterkhouders B.V. peut désormais acquérir 75,1 % des actions du club. Ce véhicule d’investissement réunit cinq entrepreneurs locaux : Robert Kramer, Nathan Wolf, Arthur Leenders, André van Ginkel et Ronald Ruijtenberg.

Cette autorisation est toutefois subordonnée à une condition : le transfert des actions doit être entièrement finalisé au plus tard le 15 juin 2026, date limite également pour que les clubs professionnels déposent leur budget pour la saison 2026/27.

Sterkhouders détenait déjà 24,9 % des parts et a conclu l’an dernier un accord avec les quatre actionnaires étrangers – Timo Braasch, Leon Müller, Bryan Mornaghi et Flint Reilly – pour racheter le solde du capital à hauteur de 2,6 millions d’euros.

Dans un communiqué, le club parle d’une « reconnaissance importante » et rappelle que le processus a commencé en décembre 2025 avec le dépôt de la demande de changement de contrôle. Selon Vitesse, cette décision confirme la confiance dans l’engagement de Sterkhouders en faveur d’un avenir local et solide pour le club.

Selon le club, cette nouvelle structure actionnariale lui permettra de poursuivre sereinement sa stratégie. Les Arnhemmes saluent un actionnaire engagé, soucieux de placer l’intérêt du club au cœur de ses décisions, et se disent reconnaissants de la confiance accordée par la Commission des licences.

La prochaine étape consiste à finaliser officiellement la transaction chez le notaire. Le prix d'achat a entre-temps été versé sur le compte séquestre du notaire. Dès que les documents nécessaires auront été signés, toutes les actions passeront définitivement aux mains de Sterkhouders B.V.

Le maire Ahmed Marcouch se félicite de cette issue : « Vitesse revient enfin là où il doit être : entre les mains de notre ville et de notre région. Entre les mains de vrais supporters de Vitesse », écrit-il, remerciant les Sterkhouders et les fans pour leur engagement. « La persévérance paie. En route vers un bel avenir jaune et noir. »