Vitesse folle et course-poursuite policière : Pickford plaide coupable dans une affaire grave

Jordan Pickford, gardien de l'équipe d'Angleterre et d'Everton, a plaidé coupable de conduite négligente et sans attention, après un incident au cours duquel il a failli provoquer un accident de la route alors qu'il conduisait une Lamborghini Urus estimée à environ 200 000 livres sterling.

Selon les documents judiciaires, un agent de la police du Cheshire a repéré la voiture de Pickford dans la ville de Knutsford le 14 avril, après qu'elle eut ignoré les panneaux stop à l'une des intersections, obligeant deux véhicules à freiner brusquement pour éviter la collision.

L'agent Cecil Ricardo a précisé que la voiture avait poursuivi sa route à vive allure, avant qu'il ne se lance à sa poursuite en utilisant les feux de détresse et la sirène, expliquant qu'il avait relevé une vitesse de 50 miles par heure chez Pickford, alors que la limite autorisée sur cette portion de route n'est que de 30 miles.

Le tribunal a indiqué que Pickford s'était finalement arrêté sur le bord de la route après avoir, semble-t-il, remarqué le véhicule de police qui le prenait en chasse.

Le gardien d'Everton a présenté son plaidoyer de culpabilité par écrit, dans le cadre d'une procédure judiciaire spéciale, mais il a demandé la tenue d'une audience afin d'exposer les circonstances atténuantes.

Pickford doit comparaître devant le tribunal de première instance de Chester le 7 décembre prochain, pour l'examen de l'affaire et la détermination de la peine.

Pickford est l'un des gardiens les plus en vue du football anglais, puisqu'il a disputé 336 matchs avec Everton et 92 matchs internationaux avec l'équipe d'Angleterre. Il a également participé aux Coupes du monde 2018, 2022 et 2026, et a gardé les buts des « Three Lions » lors des finales de l'Euro 2020 et 2024.