Vitesse éclair et humilité : L'ascension de Mané à Liverpool racontée par un ancien coéquipier

Thomas Dahne explique à quel point le Sénégalais était introverti à son arrivée en Autriche, mais avec déjà une qualité de dribble incroyable.

L'ancien coéquipier de Sadio Mané au RB a évoqué la personnalité du Sénégalais, quand ce dernier a rejoint le club autrichien en 2012, avant de transformer son talent en joueur de classe mondiale.

Thomas Dahne, qui a côtoyé Mané lors de la saison 2012-2013, a vu de près ses qualités impressionnantes et su dès lors qu'il serait un grand joueurs. Le gardien allemand a fait ses débuts en autrichienne en mai 2013, lors d'une victoire 3-0 contre l'Austria Vienne lors de laquelle Mané inscrivit un doublé.

"Il était très discret, un gars calme, a-t-il affirmé à Goal et SPOX. Le seul moment où l'on faisait attention à lui, c'était sur le terrain, on voyait immédiatement qu'il était à la hauteur. Il est maintenant l'une des stars de la et vainqueur de la .

Plus d'équipes

"Quand il est arrivé en 2012, on pouvait déjà imaginer qu'il serait très bon, mais qu'il serait l'un des dix meilleurs joueurs du monde huit ans plus tard ? C'était bien sûr difficile à prédire vu son âge.

"S'il avait le ballon à ses pieds et commençait à dribbler, c'était aussi rapide que l'éclair. Il était le même joueur qu'aujourd'hui, bien sûr à un niveau différent en termes de qualité. Klopp l'a amené à un niveau totalement différent. Il nous a généralement semblé très introverti et il est humble, vous pouvez le constater par tout le travail caritatif qu'il fait pour son pays d'origine."

Gardien de métier, Dahne est également convaincu que son partenaire en club, Alisson, est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. "J'aime beaucoup Alisson, a-t-il ainsi ajouté. Il est très complet - très bon avec le ballon dans les pieds.

"En plus, bien sûr, il y a [Marc-Andre] ter Stegen et - même s'il a été critiqué dernièrement - Manuel Neuer. J'ai regardé Neuer pendant des années, il était le n°1 incontesté pendant longtemps. Mais pour moi, Alisson est actuellement le meilleur gardien du monde."

Dahne, qui évolue désormais sous les couleurs du club polonais du Wisla Plock, a également joué pour le et représenté l' au sein des équipes jeunes. Des expériences qui lui aont permis de jouer aux côtés de Joshua Kimmich ou Emre Can, à propos desquels il n'hésite pas non plus à donner son avis.

"Kimmich à Leipzig était mon coéquipier le plus impressionnant. Il était le joker de l'équipe avec Diego Demme, mais il est maintenant une star internationale et vous auriez pu le deviner à l'époque. À un jeune âge, il était déjà un leader, il parlait toujours aux autres joueurs. C'était impressionnant pour un joueur aussi jeune, je n'aurais osé le faire à cet âge.

L'article continue ci-dessous

"Il était toujours respectueux mais même à cette époque il avait cette volonté extrême de gagner. S'il perdait un match d'entraînement , il était en colère ensuite. Bien sûr, c'est le cas de nombreux joueurs, personne n'aime perdre, mais il voulait toujours tout gagner en permanence."

À propos du milieu de terrain de Dortmund Emre Can, il ajoute : "Avec Emre, vous pouviez déjà voir qu'il était très mature. Il n'était pas seulement un capitaine, mais aussi un leader, et il le montrait sur le terrain. Cela parle pour vous quand vous avez joué au Bayern, à , à la Juve et maintenant au BvB.

"Je ne pense pas que vous puissiez comparer [ces qualités de leader] puisque nous étions tous des jeunes. Le discours d'un jeune est différent de celui d'un professionnel expérimenté de . Néanmoins, il parlait dans le vestiaire une fois ou l'autre et il était clair pour moi qu'il pouvait aller loin parce qu'il avait le bon mélange de qualités."