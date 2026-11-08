Le match entre Vitesse et De Graafschap a été annulé dimanche après-midi, a annoncé Vitesse. Le bus des joueurs visiteurs a été bloqué par des supporters de leur propre club, mécontents de ne pas pouvoir assister à la rencontre. Le match n’a donc pas lieu.

La rencontre de l’an dernier entre les deux équipes avait été marquée par de graves incidents. Il avait ensuite été décidé que, pour la confrontation suivante, prévue ce week-end, De Graafschap pourrait venir avec un maximum de 500 supporters visiteurs, au lieu des 800 habituels.

Cette décision était assortie de plusieurs « conditions de sécurité strictes ». Le matériel d’animation apporté par les supporters devait notamment pouvoir être contrôlé avant leur arrivée.

Mais, selon Vitesse, des informations de la police et des discussions avec De Graafschap ont révélé samedi soir qu’une partie des supporters refusait ce contrôle. Ils voudraient apporter du matériel d’animation d’une manière contraire aux accords conclus.

Le « triangle » des autorités locales craignait que cela ne provoque de nouveaux incidents et estime par conséquent qu’il n’est pas prudent d’autoriser la venue des supporters visiteurs. « Les autorités locales craignent une perturbation de l’ordre public et de la sécurité, potentiellement grave, tant aux abords du stade qu’à l’intérieur », a écrit Vitesse.

Ahmed Marcouch, maire d’Arnhem, a expliqué : « Le football appartient à tout le monde. Mais l’hospitalité n’est pas un blanc-seing pour faire fi des accords de sécurité. Ces dernières semaines, nous avons donné à De Graafschap toute la latitude, le temps et les moyens nécessaires pour que ce match puisse se dérouler en toute sécurité avec des supporters visiteurs. »

« Samedi, nous avons de nouveau tenté de parvenir à des accords applicables. Mais si des supporters déclarent à l’avance qu’ils ne veulent pas respecter les conditions et que leur propre club ne peut garantir le respect des accords, alors ce n’est plus possible. »