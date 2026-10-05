L'entraîneur italien chevronné Antonio Conte a révélé son souhait de redonner vie à un géant en perte de vitesse lors de son prochain poste sur le banc.

Conte, âgé de 57 ans, se retrouve sans emploi depuis son départ de Naples à la fin de la saison dernière, au terme de deux années durant lesquelles il a remporté le titre de Serie A et la Supercoupe d'Italie.

Conte, qui a déjà dirigé Chelsea et Tottenham en Premier League, a évoqué sa possible prochaine étape dans un entretien accordé au journal anglais « The Athletic ».

Conte a également été associé par le passé au poste de directeur technique de Manchester United.

Conte a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « Daily Mail » : « Si je rejoins un club dont l'histoire parle d'elle-même – une histoire faite de trophées, de titres de champion et de victoires – alors il n'y a qu'une seule façon d'honorer cette histoire : en ayant l'ambition de ramener ce club, s'il ne l'est plus aujourd'hui, à se battre pour ces objectifs. »

Et d'ajouter : « Je sais parfaitement qu'une seule équipe peut gagner chaque année, mais je dois porter dans mon cœur, et insuffler dans celui des supporters, des joueurs et des dirigeants, cette étincelle, cet espoir qui te pousse à dire : "Bien sûr, nous pouvons gagner." On ne fait l'histoire qu'en gagnant. »

Il a poursuivi : « Les clubs où il y a de la pression, où tu sais au bout du compte que tu n'y vas pas simplement pour participer, mais pour rivaliser. »

Manchester United traverse toujours une période difficile, le club n'ayant plus remporté le titre de Premier League depuis la dernière saison de Sir Alex Ferguson en 2012-2013.

Bien que Conte n'ait pas mentionné United en particulier, ses critères concernant le présumé géant déchu ont été interprétés comme désignant une sélection de clubs à travers l'Europe, dont Manchester United.

Parmi les autres équipes potentielles figurent la Juventus, que Conte a déjà dirigée de 2011 à 2014, ainsi que le Milan AC.

Les propos de Conte interviennent alors que l'entraîneur Michael Carrick fait l'objet d'un examen attentif après le mauvais début de saison de Manchester United.

Manchester United n'a récolté que cinq points lors de ses cinq premiers matchs, et n'a pas réussi à capitaliser sur l'élan généré durant la seconde moitié de la saison dernière, lorsque Carrick l'avait mené à la troisième place.

Face à cet examen attentif, Conte – qui a eu pour habitude de rejoindre des clubs en été tout au long de sa carrière – a laissé entendre qu'il envisagerait d'accepter un poste en milieu de saison « si cela en valait la peine ».















