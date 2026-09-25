Vise-t-il Al-Hamdan ? Al-Cheneif : joue au squash ou au ski, et laisse tomber le football

Le journaliste saoudien Khaled Al-Shenaif a adressé un message énigmatique, qu'il a présenté comme général, aux footballeurs incapables de supporter les pressions qui s'exercent sur eux.

Le message d'Al-Shenaif est intervenu dans le contexte des attaques et des vives critiques dont fait l'objet Abdullah Al-Hamdan, attaquant de la sélection saoudienne, et qui ont poussé son père à réagir, en appelant les responsables à intervenir pour protéger son fils.

Al-Shenaif a déclaré, dans des propos tenus sur l'émission « Dorina Ghair » : « Celui qui ne supporte pas les pressions ne joue pas au football, qu'il fasse du ski ou du squash, car le football est plein de pressions. »

Il a ajouté : « Les joueurs perçoivent des salaires de 10 à 15 millions de riyals par an, que craint donc ce joueur concernant sa vie future ? »

Il a poursuivi : « Tout est à disposition. Si tu ne vis pas avec l'instant que tu traverses, tu ne seras pas footballeur. Tu dois supporter la pression, les attaques et tout le reste, car telle est la nature de ta vie, et toute chose a sa contrepartie. »

Il a conclu : « Les pressions sur les footballeurs commencent aux entraînements, elles viennent des entraîneurs, des joueurs et des supporters, en club comme en sélection, ainsi que des blessures, des problèmes à la maison et sur le terrain. Ce ne sont pas des propos qui concernent uniquement Abdullah (Al-Hamdan), mais tous les footballeurs. »

Al-Hamdan est apparu peu en vue lors de la victoire de la sélection saoudienne face à son homologue koweïtienne sur le score d'un but à zéro, mercredi, au stade Al-Inma, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe arabe « Gulf 27 ».

La sélection saoudienne se prépare à affronter son homologue omanaise, ce samedi, au stade Al-Inma, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Gulf 27.

L'Arabie saoudite a besoin d'une victoire, quel qu'en soit le score, afin de valider sa qualification pour les demi-finales de la compétition du Golfe, indépendamment du résultat de son match contre l'Irak lors de la troisième journée, mardi prochain.