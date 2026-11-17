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Marciano Vink n’est pas du tout convaincu par les Espoirs néerlandais, qualifiés pour l’Euro malgré leur défaite 2-3 face aux Espoirs danois. « Franchement, c’était vraiment très mauvais », a déclaré le consultant d’ESPN après le barrage à Almere.

Vink a surtout été choqué par la défense des Espoirs néerlandais. « Défensivement, c’était vraiment très mauvais. Ils ont eu beaucoup de chance : ils auraient pu devoir jouer les prolongations, voire ne pas se qualifier du tout. Ne me demandez pas comment ils y sont parvenus, c’était parfois assez choquant. »

Le manque de repli défensif agace également Vink. « À un moment, j’étais carrément en colère et je me suis mis à crier. Je ne comprends tout simplement pas. Ça me dépasse. »

« Vous pouvez sprinter vers l’avant, comme Daal et Van Bergen. Mais quand il faut aider à défendre, vous trottinez », déplore Vink, stupéfait par les deux joueurs des Espoirs néerlandais.

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Malgré ses sévères critiques, Vink se réjouit de la qualification des Espoirs néerlandais pour l’Euro. « Lors du cycle précédent, ils avaient été très bons en qualifications, mais mauvais à l’Euro. Espérons que ce soit l’inverse cette fois-ci. »

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Les Espoirs néerlandais ont passé une soirée difficile à Almere, se retrouvant menés 0-2 puis 1-3. Grâce aux buts de Van Bergen et Devin Haen, ils se sont tout de même qualifiés pour l’Euro.

Rien ne laissait présager un match aussi difficile. L’équipe de Michael Reiziger s’était encore imposée 0-3 au Danemark la semaine dernière.

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L’Euro se déroulera du 16 juin au 3 juillet 2027 en Albanie et en Serbie.

Le tirage au sort de la phase finale de l’été prochain aura lieu le 29 novembre. La cérémonie se tiendra à Belgrade.