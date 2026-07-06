Vinícius se défend après l'élimination du Brésil : « Je n'ai pas fui mes responsabilités ! »

La décision de Vinícius Júnior de ne pas tirer le penalty obtenu par le Brésil face à la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 a suscité une vive polémique, d’autant plus que la « Seleção » a été éliminée de la compétition de manière douloureuse.

Si certains ont cru que la star du Real Madrid avait refusé d’assumer ses responsabilités au moment crucial, le joueur a clarifié la situation, affirmant que la décision ne lui appartenait pas : elle avait été prise par l’entraîneur Carlo Ancelotti avant la rencontre.

Le Madrilène a affirmé qu’il était prêt à s’élancer, mais qu’il n’avait jamais fui ses responsabilités : le staff technique avait désigné à l’avance le tireur.

« C’est l’entraîneur qui désigne à l’avance le tireur de penalty, et il a choisi Bruno Guimarães », a-t-il expliqué après la rencontre. Je ne suis pas quelqu’un de prétentieux, je ne cherche pas à être le meilleur buteur du tournoi, et c’est pour ça que Bruno s’en est chargé. Il tire mieux les penalties que moi, donc le choix s’est porté sur lui. C’est tout. Je n’ai jamais fui mes responsabilités. »

La star du Real Madrid savait qu’il serait critiqué après la rencontre, mais il a insisté sur le fait que la version circulant dans les médias ne reflète pas la réalité. Il a ajouté : « Beaucoup diront que je ne voulais pas le tirer, mais je ne me suis jamais dérobé. Au Real Madrid, je tire les penalties quand l’entraîneur me désigne, et maintenant nous devons nous préparer au mieux pour la prochaine Coupe du monde et les prochains matchs. »

De son côté, l’entraîneur Carlo Ancelotti a expliqué que le choix du tireur de penalty n’était pas une décision aléatoire, mais qu’il reposait sur une analyse minutieuse des statistiques des joueurs au cours de l’année écoulée, ainsi que sur leurs taux de réussite sur penalty.

« Nous avons collecté les statistiques sur une année entière, aussi bien pour nos joueurs que pour l’équipe adverse. Notre meilleur tireur de penalty est Neymar, suivi d’Igor Thiago, puis de Raphinha, de Bruno Guimarães et enfin de Martinelli », a-t-il expliqué.

Vinícius a par ailleurs nié qu’il y ait eu la moindre discussion ou contestation sur le terrain concernant l’identité du tireur, affirmant que tout le monde s’était conformé aux instructions du staff technique.

Il a déclaré : « Il n’y a pas eu de discussion. L’entraîneur a désigné Bruno pour tirer les penalties, nous nous entraînons tous les jours et c’est lui qui a pris la décision. Je n’ai jamais été prétentieux ni cherché à être le meilleur buteur ou le meilleur joueur du tournoi. Je joue pour l’équipe, et la décision à ce moment-là était que Bruno tire le penalty. »

Vinícius a immédiatement défendu son coéquipier après le raté, rappelant qu’une seule erreur ne doit pas effacer le haut niveau affiché tout au long du tournoi. Il a conclu : « Malheureusement, Bruno a manqué le penalty, c’est le football. Nous devons garder la tête haute. Il mérite notre reconnaissance pour son tournoi, et il est regrettable que sa prestation soit réduite à ce penalty manqué. »

Lors de la rencontre, Bruno Guimarães s’est présenté pour tirer le penalty, mais il a frappé au centre des buts, offrant au gardien norvégien une parade aisée ; une séquence qui est devenue l’un des moments clés de l’élimination du Brésil.

Bien que le joueur de Newcastle United ait déjà marqué deux penalties avec son club lors de la saison européenne 2025-2026, il n’était pas le tireur attitré de l’équipe anglaise.

Quant à Vinícius Júnior, il a tiré sept penalties avec le Real Madrid au cours de la saison 2025-2026, dont cinq ont été transformés et deux ont été manqués. Il avait également marqué un penalty sous le maillot de la sélection brésilienne lors d’un match amical contre la Guinée en 2023, ce qui confirme que tirer des penalties n’est pas une nouveauté pour lui ; cette fois-ci, il s’est simplement plié à une décision technique prise par le staff technique dirigé par Carlo Ancelotti.