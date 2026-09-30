La star brésilienne Vinicius Junior a reconnu que le spectre de l'élimination en Coupe du monde continue de le hanter, affirmant que la baisse de son niveau avec la sélection brésilienne est directement liée à la lourde déception subie par la « Seleção » lors du dernier Mondial.

Les déclarations de l'attaquant du Real Madrid sont intervenues à l'issue de la rencontre amicale remportée par la sélection brésilienne face à son homologue australienne sur le score de 4-2, un match qui a vu Vinicius renouer avec les filets après une longue période de disette.

L'effet du Mondial toujours présent

Vinicius a déclaré, lors de propos accordés à la presse après le match : « L'effet de la Coupe du monde est toujours immense, et le retour est toujours un peu difficile. »

La sélection brésilienne avait quitté le Mondial dès les huitièmes de finale, éliminée par la sélection norvégienne, une élimination précoce qui a mis fin au parcours de Vinicius, l'une des vedettes de la compétition, lui qui avait été titulaire lors des cinq matches, inscrivant quatre buts et délivrant une passe décisive.

La star brésilienne a ajouté : « Nous avons très mal joué lors du premier match ; et comme l'a dit l'entraîneur, nous sommes dans une période d'expérimentation, mais nous savons que nous sommes tenus de gagner chaque match que nous disputons avec le Brésil. »

Et de poursuivre : « Aujourd'hui, sur une pelouse parfaite, nous avons réussi à livrer un excellent match, mais il y a de nombreux points que nous devons ajuster, réduire le nombre de buts encaissés et créer davantage d'occasions. »









Un penalty pour retrouver la confiance

Le deuxième match face à l'Australie a été marqué par une scène notable, lorsque Vinicius s'est présenté pour tirer le second penalty du Brésil, alors que le tireur habituel en l'absence de Raphinha est Bruno Guimarães.

Vinicius a dévoilé les coulisses de cette scène en déclarant : « C'est Bruno qui tire habituellement les penalties lorsque Raphinha ne joue pas, et je pensais qu'il voulait le tirer, mais il sait que j'ai besoin d'un peu de confiance. »

Vinicius a reconnu ses difficultés durant la période écoulée : « J'ai disputé plusieurs matches sans inscrire le moindre but avec la sélection nationale, et j'ai ressenti l'importance de renouer avec les buts. Il y a certains matches que nous n'avons pas gagnés, mais il est important de marquer de nouveau, et il est important de jouer à nouveau pour notre sélection nationale. »

La victoire 4-2 avait offert à l'entraîneur Carlo Ancelotti un grand coup de pouce moral au terme de la tournée australienne, le technicien italien ayant tenu à soutenir publiquement Vinicius, l'appelant à faire preuve de patience afin de retrouver son meilleur niveau.

Grâce à un but sur penalty, Vinicius a retrouvé un sentiment dont il avait cruellement besoin, avant la prochaine rencontre face à l'Inde, dans l'espoir que ce retour soit un véritable point de départ pour retrouver la confiance dont il a lui-même reconnu avoir besoin.







