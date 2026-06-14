Vinícius : « La défense marocaine nous a privés d'occasions... et le choc provoqué par ce but précoce a tout changé »

Vinícius Júnior, star de la Seleção, assure être prêt à assumer la pression supplémentaire de cette Coupe du monde, mettant en avant sa plus grande expérience pour affronter toutes les situations et épauler son équipe nationale.

Ces propos interviennent après l’avoir été désigné meilleur joueur de la rencontre face au Maroc, lors de la première journée de la phase de groupes.

Selon le quotidien espagnol Marca, l’attaquant a également livré son analyse de la rencontre inaugurale de la Seleção, Il a qualifié le match nul d’« résultat acceptable », soulignant les difficultés rencontrées par la Seleção et la nécessité d’une forte réaction après l’ouverture du score adverse. C’est lui-même qui a sauvé les siens en inscrivant l’unique but brésilien au MetLife Stadium de New York.

Interrogé sur la pression inhérente à un match d’ouverture, il a expliqué : « Le style de jeu et les plans changent complètement après avoir encaissé un but dès les premières minutes ; mais nous avons ensuite réussi à ouvrir le jeu et à prendre le contrôle du ballon. La pression lors des matchs d’ouverture est toujours la même. »

Interrogé sur son adaptation par rapport à sa première Coupe du monde, l’attaquant du Real Madrid a déclaré : « Lors de la dernière Coupe du monde, j’étais encore très jeune ; aujourd’hui, j’ai plus d’expérience. La pression est plus forte, mais je suis prêt à affronter ce tournoi. Le terrain est différent, il fait très chaud, et nous devons nous adapter rapidement à ces conditions. »

Interrogé sur les difficultés rencontrées par la Seleção pour imposer son jeu, Vinícius a expliqué : « Le sélectionneur nous a demandé de mieux contrôler le ballon, de le faire circuler et de le déplacer d’un côté à l’autre, et je pense que nous y sommes parvenus. Cependant, nous n’avons pas réussi à créer davantage d’occasions car l’équipe marocaine a très bien défendu. »

Il conclut : « Ce que nous avons vécu face au Maroc est typique des grandes compétitions. Nous devons nous ajuster pour élever notre niveau de jeu dès maintenant. Il faut analyser cette rencontre, en retenir les points positifs tout en continuant à progresser, car le prochain match arrive rapidement, et nous devons la gagner à tout prix.»