Vinícius Júnior réagit à sa longue suspension et explique sa colère après son remplacement

Vinícius Júnior a réagi, après la victoire 3-4 du Real Madrid face à l’AS Roma, à la suspension de quatre matches qui lui a été infligée en Liga. Le Brésilien déplore notamment le moment où la nouvelle lui a été annoncée. « Je ne l’ai appris qu’au stade. »

Vinícius ne réalise pas, pour l’instant, sa meilleure saison, mais il pensait avoir marqué le week-end dernier contre Villarreal (victoire 1-0). Après vérification de la VAR, son but a été refusé et il a également reçu un carton rouge direct pour avoir tiré les cheveux de son adversaire Nathan Saliba dans l’action qui a précédé son but.

Vinícius n’en revenait pas et était sur le point de s’en prendre à l’arbitre. Antonio Rüdiger a réussi à protéger celui-ci de son coéquipier furieux. L’attaquant a appris mercredi qu’il écopait de deux matches de suspension pour avoir tiré les cheveux de Saliba et de deux autres pour son accès de colère. Il manquera donc notamment le Clasico.

« Je pense que cette suspension arrive au mauvais moment, a déclaré Vinícius après la victoire contre la Roma. Ils avaient toute la journée pour prononcer la suspension, et je ne l’ai appris qu’à mon arrivée au stade. La règle est nouvelle, et les responsables de la Liga viennent toujours nous expliquer les nouveautés, mais pas cette fois. »

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« Je n’ai jamais commis de geste violent envers un autre joueur. En revanche, je suis souvent mis à terre, et un carton jaune me suffit toujours », raconte Vini, qui se montre critique envers sa prestation contre la Roma. L’entraîneur José Mourinho a remplacé le Brésilien, furieux, par son compatriote Endrick après la pause. Ce dernier a été l’un des joueurs les plus en vue au Stadio Olimpico.

« C’est normal, j’étais en colère après mon remplacement, car je veux toujours être au meilleur de ma forme et aider l’équipe. Les changements ont transformé l’équipe. Endrick a changé la dynamique et a été le meilleur joueur. Et Carlos (Espí, ndlr) est entré pour quelques minutes, mais il a marqué. »

« Je m’en veux de ne pas avoir été au meilleur de ma forme. Au bout du compte, Vini revient toujours, et je ne doute pas que je le ferai encore. » L’ailier a également évoqué les supporters du Real Madrid, qui le sifflent et le critiquent constamment. « Les sifflets n’aident certainement pas, mais les gens paient leurs billets. »

« Nous jouons mieux quand les supporters sont derrière nous. Alors Bellingham joue mieux, Mbappé joue mieux, je joue mieux… Je pense qu’il est plus facile de me siffler parce que je suis ici depuis plus longtemps et que je suis l’un des capitaines. »

Enfin, Vinícius fait une promesse aux supporters du Real Madrid. « Je reviendrai. Quand je suis arrivé, tout jeune, beaucoup se moquaient de moi, et j’ai finalement marqué plus de cent buts pour le Real Madrid. » Le Sud-Américain de 26 ans compte pour l’instant 129 buts et 103 passes décisives avec le Real Madrid, en 385 matches.



