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Le Brésil a livré une démonstration offensive face à Singapour lors du match amical qui a opposé les deux sélections ce mardi au Stade national de Singapour. La rencontre s'est soldée par une large victoire de la Seleção (7-0), dans le cadre de la préparation des deux équipes aux prochaines échéances.

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Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la trêve internationale de novembre. Le Brésil de l'entraîneur italien Carlo Ancelotti cherchait à retrouver son équilibre et à signer une victoire convaincante, après sa défaite face au Japon (3-2) lors de son précédent match.

Dès les premières minutes, la Seleção a nettement dominé les débats et pris le contrôle du jeu, en s'appuyant sur les déplacements rapides de Vinicius Junior, Endrick et Estêvão, bien soutenus par Bruno Guimarães au milieu de terrain. Les locaux ont eu toutes les peines du monde à contenir les vagues offensives successives.

Vinicius Junior en feu

Vinicius Junior a ouvert le score dès la 9e minute en exploitant un service de Bruno Guimarães, avant de tromper le gardien d'une frappe du gauche, offrant ainsi un avantage précoce à son pays.

La star du Real Madrid a doublé la mise à la 15e minute en concluant d'une frappe victorieuse une passe d'Endrick, avant de compléter son triplé à la 21e minute sur un service d'Estêvão, plaçant le Brésil dans une position très confortable dès la première période.

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La domination brésilienne ne s'est pas arrêtée là : Endrick a inscrit le quatrième but à la 31e minute d'une puissante frappe du gauche depuis l'extérieur de la surface, sur une passe d'Estêvão. Les visiteurs ont ainsi regagné les vestiaires avec quatre buts d'avance, reflet de l'écart criant entre les deux sélections sur le plan offensif.

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Le festival offensif se poursuit

Au retour des vestiaires, le Brésil a maintenu sa pression offensive sans laisser à son adversaire la moindre chance de revenir dans le match. Estêvão a inscrit le cinquième but à la 51e minute, tandis que le trio offensif continuait de malmener la défense singapourienne.

À la 65e minute, Rayan a alourdi le score en inscrivant le sixième but sur une passe de son coéquipier Alan. Singapour se retrouvait alors face à une mission quasi impossible pour réduire l'écart, alors que le Brésil continuait de monopoliser le ballon et de se créer des occasions.

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La Seleção a complété sa razzia à la 74e minute, lorsque Raoul Bin Suhaimi a marqué contre son camp à la suite d'une offensive brésilienne, portant le score à 7-0 au terme d'un match totalement dominé par les visiteurs.