Le Brésil a livré une démonstration offensive face à Singapour lors du match amical qui a opposé les deux sélections ce mardi au Stade national de Singapour. La rencontre s'est soldée par une large victoire de la Seleção (7-0), dans le cadre de la préparation des deux équipes aux prochaines échéances.
Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la trêve internationale de novembre. Le Brésil de l'entraîneur italien Carlo Ancelotti cherchait à retrouver son équilibre et à signer une victoire convaincante, après sa défaite face au Japon (3-2) lors de son précédent match.
Dès les premières minutes, la Seleção a nettement dominé les débats et pris le contrôle du jeu, en s'appuyant sur les déplacements rapides de Vinicius Junior, Endrick et Estêvão, bien soutenus par Bruno Guimarães au milieu de terrain. Les locaux ont eu toutes les peines du monde à contenir les vagues offensives successives.
Vinicius Junior en feu
Vinicius Junior a ouvert le score dès la 9e minute en exploitant un service de Bruno Guimarães, avant de tromper le gardien d'une frappe du gauche, offrant ainsi un avantage précoce à son pays.
La star du Real Madrid a doublé la mise à la 15e minute en concluant d'une frappe victorieuse une passe d'Endrick, avant de compléter son triplé à la 21e minute sur un service d'Estêvão, plaçant le Brésil dans une position très confortable dès la première période.
La domination brésilienne ne s'est pas arrêtée là : Endrick a inscrit le quatrième but à la 31e minute d'une puissante frappe du gauche depuis l'extérieur de la surface, sur une passe d'Estêvão. Les visiteurs ont ainsi regagné les vestiaires avec quatre buts d'avance, reflet de l'écart criant entre les deux sélections sur le plan offensif.
Le festival offensif se poursuit
Au retour des vestiaires, le Brésil a maintenu sa pression offensive sans laisser à son adversaire la moindre chance de revenir dans le match. Estêvão a inscrit le cinquième but à la 51e minute, tandis que le trio offensif continuait de malmener la défense singapourienne.
À la 65e minute, Rayan a alourdi le score en inscrivant le sixième but sur une passe de son coéquipier Alan. Singapour se retrouvait alors face à une mission quasi impossible pour réduire l'écart, alors que le Brésil continuait de monopoliser le ballon et de se créer des occasions.
La Seleção a complété sa razzia à la 74e minute, lorsque Raoul Bin Suhaimi a marqué contre son camp à la suite d'une offensive brésilienne, portant le score à 7-0 au terme d'un match totalement dominé par les visiteurs.
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J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.
Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.
Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.
Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.
Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.
Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :
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