Vinícius : « Je traverse l'une de mes meilleures périodes… tandis que Raphinha a beaucoup souffert. »

Après la victoire du Brésil face à Haïti lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, la star brésilienne Vinícius Júnior a exprimé son soulagement en espérant que la blessure de son coéquipier Raphinha ne soit pas grave.

L’ailier du Real Madrid, élu homme du match après un but marqué et une passe décisive, a devancé son coéquipier Matheus Cunha, auteur d’un doublé, dans les votes pour le prix de meilleur joueur de la rencontre remportée 3-0 par la Seleção.

Au sujet de la blessure de Rafinha, Vinícius a déclaré, selon des propos rapportés par le journal espagnol « AS » : « Se blesser est toujours difficile, n’est-ce pas ? Mais Rafa est un joueur très important pour nous, et il a déjà beaucoup souffert de blessures cette saison. Nous espérons que ce n’est pas grave et qu’il pourra rester avec nous jusqu’à la fin du tournoi. »

Un soulagement bienvenu

Concernant la victoire contre Haïti, il a précisé : « Sans aucun doute, ce succès 3-0 nous donne la confiance nécessaire pour continuer à progresser dans le tournoi et nous apporte une certaine sérénité avant le prochain match. Le premier match était très différent en raison de l’état du terrain, mais aujourd’hui nous étions plus à l’aise et la qualité de la pelouse nous a permis de déployer notre jeu habituel. Nous devons maintenant maintenir ce niveau et continuer à progresser, c’est l’essentiel. »

Interrogé sur l’ambiance au sein du groupe, il a ajouté : « Ce match était crucial, car nous avons pu imposer notre style. Avoir plus de joueurs entre les lignes nous a apporté sérénité et supériorité ; nous avons créé beaucoup d’occasions et marqué. Nous devons continuer à progresser pour offrir de grandes performances. »

Neymar, mon modèle

Concernant un éventuel retour de Neymar, Vinícius a affirmé : « Neymar est un joueur clé pour nous. Nous espérons qu’il sera prêt pour le prochain match. Nous nous réjouissons de ses progrès et sa présence dans le groupe est primordiale. C’est mon modèle, il m’a toujours soutenu. J’espère qu’il sera prêt pour le prochain match et qu’il nous accompagnera jusqu’à la fin du tournoi. »

Vinicius a également rendu hommage au sélectionneur Carlo Ancelotti, affirmant sa confiance en ses choix tactiques : « Je suis convaincu que l’entraîneur choisira, pour chaque match, la composition et le schéma tactique les plus adaptés à l’adversaire. Face à Haïti, le plan a parfaitement fonctionné : l’équipe adverse évoluait avec trois défenseurs, ce qui a créé des espaces que nous avons su exploiter avec efficacité. »

Ce n’est pas notre meilleure composition

Concernant le schéma tactique retenu par le sélectionneur, il a ajouté : « Je ne suis pas sûr que ce soit notre meilleure composition, mais c’est la plus adaptée aux circonstances, car nous avons des joueurs très rapides, capables de percer les lignes défensives et de mettre l’adversaire en difficulté. »

Sur le plan individuel, il a répété : « Je suis actuellement à mon meilleur niveau sur les plans physique, technique et mental. J’ai toujours rêvé d’aborder le plus grand tournoi du monde en pleine possession de mes moyens. Marquer, créer et briller renforce ma confiance pour la suite. J’ai encore une marge de progression significative et j’ai hâte de produire des performances encore meilleures. Nous sommes là pour continuer à grandir et mener le Brésil au sommet. »

Pour conclure, il a adressé un clin d’œil à Philadelphie, ville hôte de la rencontre : « J’éprouve toujours un grand confort à Philadelphie. J’y avais déjà joué avec le Real Madrid lors de la Coupe du monde des clubs, marquant et faisant marquer, et l’histoire a failli se répéter aujourd’hui. J’espère y revenir souvent et y inscrire encore davantage de buts. »