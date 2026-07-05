Vinícius Júnior a retrouvé son meilleur niveau lors de la Coupe du monde 2026, enchaînant des performances de haut vol qui l’ont ramené parmi l’élite mondiale. De nombreuses analyses le placent désormais dans le Top 5 des joueurs du moment et le remettent dans la course au Ballon d’or, selon le quotidien espagnol AS.

L’ailier brésilien continue de prouver sa capacité à faire la différence et à guider la sélection de son pays, ce qui renforce la confiance de l’entraîneur Carlo Ancelotti.

Selon le quotidienespagnol, un calme absolu règne au Real Madrid concernant l’avenir du joueur : la direction ne manifeste aucune inquiétude quant au renouvellement de son contrat et réaffirme sa politique constante, qui place toujours les intérêts du club et de l’équipe en priorité.

Le journal souligne que le joueur et son entourage sont conscients de cette approche, et que les responsables du club connaissent parfaitement les attentes de la star brésilienne.

Lire aussi

Le Maroc égale l’ensemble des équipes africaines dans les qualifications pour la Coupe du monde !

Ibrahim Hassan : « On ne voit pas Messi… mais on en a 26 comme lui dans la sélection égyptienne »

Ce calme ne traduit toutefois pas une sous-évaluation de la complexité du dossier : les dirigeants madrilènes s’interrogent toujours sur les raisons de l’écart observé entre le niveau des stars en sélection lors de la Coupe du monde et leurs performances sous le maillot blanc.

La direction estime que le vestiaire compte trois des cinq meilleurs joueurs du monde, mais qu’il faut encore trouver les clés pour les faire jouer à leur meilleur niveau, ce qui, selon le journal, passe par le nouvel entraîneur, José Mourinho.

La position du joueur

De son côté, Vinicius assure à ses coéquipiers de la Seleção qu’il ne se précipite pas pour décider de son avenir, convaincu de pouvoir trouver un accord avec le Real Madrid et n’envisageant pas de rejoindre un autre club.

Il est convaincu que son avenir se trouve au Real Madrid, mais il attend un nouvel entretien avec les dirigeants, notamment le président Florentino Pérez, avant de prendre une décision.

Il ne cache pas son admiration pour le président du club, en reconnaissance du soutien qu’il a reçu depuis son arrivée au Real Madrid.

Le journal souligne aussi que Vinícius vit une expérience bien différente en sélection brésilienne, où il se sent plus confiant et investi de responsabilités, comme en attestent les brassards de capitaine qu’il a portés lors de certains matchs.

Il souhaite assumer ce rôle au Real Madrid la saison prochaine, mais il sait que le football se joue avant tout sur des actes, surtout à l’approche de l’expiration de son contrat.