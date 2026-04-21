Vincent Kompany rejette sans équivoque la proposition de participer à la Coupe du monde 2026

Vincent Kompany a poliment décliné les propositions de la BBC et d’ITV. Le technicien belge ne souhaite pas commenter les matchs de la Coupe du monde à la télévision cet été.

Tout juste sacré champion d’Allemagne avec le Bayern Munich, il a pourtant décliné les propositions de la BBC et d’ITV dès les premières approches.

Lors de la conférence de presse précédant la demi-finale de la DFB-Pokal, il a justifié sa décision.

« Absolument pas. Pourquoi le ferais-je ? Je serai en vacances. Si j’acceptais, je n’aurais plus de famille à Munich l’an prochain. Non, il n’y a aucune chance que je le fasse », a-t-il tranché.

L’ancien défenseur de Manchester City est toujours en course pour la DFB-Pokal et la Ligue des champions, avec notamment une double confrontation face au Paris Saint-Germain en demi-finale.