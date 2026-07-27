Vincent Janssen (32 ans) a trouvé un nouveau club surprise

Vincent Janssen est sur le point de poursuivre sa carrière en Major League Soccer, rapporte The Athletic. L’attaquant de 32 ans devrait bientôt trouver un accord avec les Portland Timbers, où il signera libre après son départ du Royal Antwerp.

Janssen a quitté Anvers cet été et peut donc être recruté sans indemnité de transfert. Selon ces informations, le Néerlandais n’occupera pas de place de « Designated Player » à Portland. Son arrivée fait suite au départ de l’attaquant Felipe Mora, qui rejoint l’Atlético San Luis au Mexique.

Pour Janssen, il s’agit d’un retour en Amérique du Nord. L’attaquant a déjà évolué entre 2019 et 2022 au Monterrey mexicain, où il a inscrit 24 buts en trois saisons. Il a également remporté avec le club la Ligue des champions de la CONCACAF en 2021.

La saison dernière, Janssen, capitaine du Royal Antwerp, a signé treize buts et sept passes décisives en quarante matches officiels, pour un total de 3 579 minutes disputées.

Janssen a connu sa grande révélation à l’AZ, où il est devenu meilleur buteur de l’Eredivisie lors de la saison 2015/16 avec 27 buts en championnat. Ces performances lui ont valu un transfert d’environ 25 millions de dollars vers Tottenham Hotspur, à l’époque le plus important transfert de sa carrière.

L’attaquant a également porté le maillot de l’équipe des Pays-Bas à 22 reprises, pour sept buts inscrits. Janssen faisait aussi partie de la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Aux Portland Timbers, il s’apprête à démarrer un nouveau projet sous les ordres de l’entraîneur récemment nommé Martí Cifuentes. Janssen est la première grande recrue estivale du club américain, qui devrait encore présenter d’autres renforts pendant le mercato.

L’ancien attaquant de l’AZ sera en concurrence avec l’international vénézuélien de 21 ans Kevin Kelsy, qui a déjà marqué à huit reprises cette saison en MLS.

Portland occupe actuellement la dixième place de la Conférence Ouest et ne compte que deux points de retard sur une place qualificative pour les play-offs, alors qu’il reste encore dix-sept matches à jouer.