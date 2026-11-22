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D’étonnantes informations sur Nicolás Pépé ont circulé dimanche soir en Espagne. L’attaquant de Villarreal a manqué cinq matches en octobre à cause d’une opération de l’œil qui, selon ces informations, serait liée à l’éclipse solaire du 12 août. Villarreal dément.

L’éclipse solaire était visible dans une grande partie du monde, mais nulle part aussi bien qu’en Espagne. DAZN a écrit que Pépé n’avait pas pu s’empêcher, ce jour-là, de regarder directement l’éclipse sans lunettes spéciales.

Selon le média, Pépé aurait subi de graves conséquences après avoir regardé l’éclipse sans lunettes de protection et aurait dû se faire opérer de l’œil à la suite de son geste.

Après le 12 août, Pépé a joué presque tous les matches, souvent comme titulaire. Il s’est aussi régulièrement montré décisif, avec des buts et des passes décisives, aussi bien pour son club que pour son pays, la Côte d’Ivoire.

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Le 10 octobre, face au Real Madrid, Pépé était apparemment absent de manière soudaine. Villarreal avait déjà fait savoir à l’époque qu’il s’agissait d’une opération de l’œil prévue depuis longtemps.

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Pépé a également manqué les quatre matches suivants, avant de disputer de nouveau 90 minutes lors de son retour en Coupe du Roi. Selon DAZN cette absence serait donc liée au geste imprudent de l’Africain, ce qui a poussé Villarreal à publier un nouveau communiqué.

« À la suite des récentes informations parues dans différents médias, Villarreal CF tient à préciser que les affirmations établissant un lien entre l’opération de l’œil de Nicolas Pépé et l’observation de l’éclipse solaire sont totalement fausses », écrit le dixième de LaLiga.

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« L’intervention était déjà prévue pour des raisons sans rapport avec cet événement. Le club appelle à la précision et à la responsabilité dans le traitement des sujets concernant la santé de ses joueurs », conclut Villarreal.

La journée était de toute façon déjà mauvaise pour Pépé et Villarreal, qui semblaient se diriger vers une victoire au Camp Nou. El Submarino Amarillo a longtemps mené 0-2 grâce à des buts inscrits tôt dans le match, mais s’est finalement incliné 3-2 . Pépé est entré en jeu à un quart d’heure de la fin, alors que son équipe était menée 3-2.