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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vieira tient Danilo Pereira pour responsable du faux pas face à Al-Kholood

J. Wissing
D. Pereira
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Al-Ittihad a fait match nul lors de son premier match en Roshn League

L'Allemand Jens Wissing, entraîneur d'Al-Ittihad, a fait porter à son défenseur portugais Danilo Pereira la responsabilité du faux pas concédé face à Al-Khouloud, lors de son entrée en lice en Saudi Pro League.

Al-Ittihad est tombé dans le piège du match nul (1-1) face à son hôte Al-Khouloud, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes samedi soir au stade Al-Inma de Djeddah, dans le cadre de la première journée de la Roshn Saudi League.

Wissing a déclaré, lors de la conférence de presse d'après-match rapportée par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Nous voulions gagner notre premier match sur notre terrain, et la rencontre a été serrée. »

Il a ajouté : « Nous avons eu nos occasions, mais malheureusement nous n'en avons pas profité pour faire la différence. Après le carton rouge, la tâche est devenue plus difficile. Nous n'en sommes qu'au début du parcours, et nous voulons retenir les points positifs et corriger les points négatifs. »

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L'entraîneur allemand fait référence à la décision de l'arbitre de la rencontre d'expulser le défenseur portugais Danilo Pereira à la 58e minute de jeu, après recours à l'assistance vidéo, pour avoir donné un coup de pied à un joueur d'Al-Khouloud sans ballon.

Wissing a poursuivi : « J'ai passé cinq semaines avec les joueurs, et je connais leurs capacités. Nous avons eu un carton rouge, et tous les changements sont réfléchis. L'objectif était d'accroître le dynamisme, et chaque changement répond à une situation survenue durant la rencontre. »

Il a conclu : « Notre concentration est désormais tournée vers le prochain match afin de gagner. Nous avons trois jours avant la rencontre face à Al-Najma. Nous voulons bien récupérer et préparer la rencontre. »

Il est à noter que le prochain match d'Al-Ittihad se disputera contre Al-Najma, mardi prochain, en trente-deuxièmes de finale de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées.

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