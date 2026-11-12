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L'équipe d'Arabie saoudite aborde son match amical attendu face à son homologue sud-coréen avec un objectif majeur et essentiel : mettre fin à une malédiction tenace qui dure depuis 21 années entières.

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L'équipe nationale d'Arabie saoudite affrontera son homologue sud-coréenne demain vendredi, au stade Jassim Bin Hamad dans la capitale qatarie Doha, dans un match amical en préparation des échéances à venir.

Selon la chaîne saoudienne « Al Arabiya », ce match sera le 19e à opposer les sélections saoudienne et sud-coréenne, aux niveaux amical et officiel, depuis leur première rencontre en 1980.

Au cours des 18 matchs précédents, l'Arabie saoudite a remporté 5 victoires, contre 6 matchs gagnés par la Corée du Sud, tandis que le nul a prévalu lors de 7 autres rencontres.

Toutefois, la dernière victoire saoudienne remonte à 21 ans, plus précisément en 2005, lorsque l'Arabie saoudite a battu son homologue sud-coréenne à l'aller et au retour sur les scores de 2-0 et 1-0, en qualifications pour la Coupe du monde 2006.

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Depuis lors, les deux sélections ont disputé 6 matchs, dont l'Arabie saoudite n'a remporté aucun, la Corée du Sud s'étant imposée à deux reprises, tandis que 4 rencontres se sont soldées par un nul.

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Au niveau amical, les deux équipes disputeront leur septième rencontre, cette série ayant débuté en 1980 ; la Corée du Sud a eu le dessus à deux reprises, contre une seule victoire saoudienne, tandis que 3 matchs se sont achevés sur un nul.

La victoire la plus marquante de l'Arabie saoudite face à la Corée du Sud a été enregistrée en demi-finale de la Coupe d'Asie des nations 2000, lorsque Talal Al-Meshal a inscrit les deux buts de la victoire sur le score de 2-1.

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Quant au dernier match, il a eu lieu en huitièmes de finale de la Coupe d'Asie des nations 2023, lorsqu'il s'est terminé dans le temps réglementaire sur un match nul de 1-1, avant que la Corée du Sud ne parvienne à accéder aux quarts de finale aux tirs au but.

Le match contre la Corée du Sud intervient dans une ambiance tendue dans l'opinion publique saoudienne, après de nombreuses informations évoquant la possibilité d'un limogeage de l'entraîneur grec Georgios Donis de son poste de sélectionneur de l'équipe première.

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Le journaliste saoudien Abdulrahman Al-Humaidi, présentateur de l'émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », avait affirmé que Donis quitterait son poste de sélectionneur de l'Arabie saoudite à 99 %.

Donis a réagi à ces informations dans des déclarations au journal saoudien « Al-Riyadiya », en déclarant : « Les rumeurs qui circulent de temps à autre sur mon avenir professionnel avec l'équipe saoudienne ne m'intéressent pas. »

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Il a ajouté : « Ce qui m'importe actuellement, c'est le développement de l'Arabie saoudite et la concentration sur le travail. J'ai suffisamment d'expérience pour gérer ce qui se dit autour de mon avenir professionnel, et je donnerai le meilleur de moi-même pour servir le football saoudien. »

Les déclarations de Donis font suite au communiqué publié par la Fédération saoudienne de football, rapporté par la chaîne saoudienne « Al-Ekhbariya », démentant la possibilité d'un limogeage de l'entraîneur grec et confirmant son maintien à son poste.

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Il s'agit de la deuxième fois que la Fédération saoudienne de football dément les informations sur un départ de Donis, après l'avoir déjà fait au cours du mois d'octobre dernier.

Certains rapports avaient affirmé que la Fédération saoudienne avait l'intention de recruter l'Espagnol Roberto Martinez, ancien sélectionneur de l'équipe du Portugal, pour diriger l'Arabie saoudite lors de la Coupe d'Asie des nations 2027, à la place de Donis.

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Ces informations ont provoqué un vent de colère au sein de l'opinion footballistique saoudienne, notamment compte tenu du peu de temps restant avant le début de la compétition asiatique, ce qui a poussé la Fédération saoudienne à publier un communiqué de démenti.

Toutefois, le report de la Coupe d'Asie des nations 2027 de janvier à décembre de l'année prochaine a relancé le débat sur la possibilité d'un limogeage de Donis, étant donné qu'il reste désormais amplement de temps avant la compétition.