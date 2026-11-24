La star brésilienne Neymar Júnior est sortie de son silence après une soirée agitée avec Santos, battu 2-0 par Grêmio lundi soir en championnat du Brésil. Il estime que des erreurs d'arbitrage répétées l'ont empêché de rivaliser équitablement et l'ont personnellement exposé à des interventions violentes, sans réaction ferme de l'arbitre.
Selon le quotidien français L'Équipe, Neymar s'en est violemment pris à l'arbitre Ramon Abatti Abel au coup de sifflet final. Il a exprimé son mécontentement face aux décisions prises pendant la rencontre, lui qui a subi de nombreuses interventions sans que les joueurs adverses ne reçoivent les sanctions qu'il jugeait méritées.
Les déclarations du capitaine de Santos à la chaîne brésilienne SporTV traduisent l'ampleur de la colère qui l'habitait après la défaite, d'autant qu'il considère que l'arbitrage a directement pesé sur la prestation de son équipe et sur le résultat du match.
Neymar a affirmé que l'arbitre n'avait pas géré comme il le fallait les interventions dont il a été victime. Selon lui, il a été fauché plus de 10 fois rien qu'en première période, sans que les cartons jaunes ne soient distribués dans la mesure qu'il jugeait nécessaire pour dissuader les joueurs de Grêmio.
La star brésilienne a déclaré que l'arbitre avait fait ce qu'il voulait, regrettant l'absence de coups de sifflet sur certaines actions où il a été tiré et frappé en tentant d'éliminer les défenseurs. Il s'est ensuite demandé s'il fallait attendre qu'il se fasse casser la jambe pour que les arbitres interviennent avec plus de fermeté, exprimant ainsi le sentiment de ne pas être protégé sur le terrain.
Les critiques de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain ne se sont pas limitées au nombre de fautes subies. Elles ont aussi porté sur ce qu'il considère comme un manque d'équité dans la manière dont son talent individuel est traité, expliquant que sa capacité à dribbler et à éliminer ses adversaires ne devait pas servir de prétexte pour ignorer les fautes commises sur lui.
Il a réclamé que les joueurs qui ont recours à des interventions irrégulières soient sanctionnés et que les fautes soient sifflées à chaque fois qu'elles se produisent. Il a jugé la prestation de l'arbitre Abatti très mauvaise, estimant que ses décisions avaient porté préjudice à Santos lors d'une rencontre marquée par une nette tension entre les joueurs.
Cet épisode survient quelques jours seulement après une autre polémique impliquant Neymar lors du match contre Coritiba, quand il s'était violemment accroché verbalement avec un supporter, lui répondant avec colère après avoir été provoqué depuis les tribunes.
De son côté, Grêmio a décroché trois points précieux malgré un match difficile, signant une victoire importante dans sa lutte pour sortir de la zone de relégation, à seulement deux journées de la fin du championnat.
Le deuxième but a été inscrit par le Danois Martin Braithwaite, ancien joueur de Toulouse et de l'Espanyol, qui a transformé un penalty à la 77e minute. Il a ainsi confirmé la supériorité de son équipe et scellé la victoire du club de Porto Alegre, au terme d'un match aux multiples rebondissements, émaillé de duels et de contestations.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.