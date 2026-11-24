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La star brésilienne Neymar Júnior est sortie de son silence après une soirée agitée avec Santos, battu 2-0 par Grêmio lundi soir en championnat du Brésil. Il estime que des erreurs d'arbitrage répétées l'ont empêché de rivaliser équitablement et l'ont personnellement exposé à des interventions violentes, sans réaction ferme de l'arbitre.

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Selon le quotidien français L'Équipe, Neymar s'en est violemment pris à l'arbitre Ramon Abatti Abel au coup de sifflet final. Il a exprimé son mécontentement face aux décisions prises pendant la rencontre, lui qui a subi de nombreuses interventions sans que les joueurs adverses ne reçoivent les sanctions qu'il jugeait méritées.

Les déclarations du capitaine de Santos à la chaîne brésilienne SporTV traduisent l'ampleur de la colère qui l'habitait après la défaite, d'autant qu'il considère que l'arbitrage a directement pesé sur la prestation de son équipe et sur le résultat du match.

Neymar a affirmé que l'arbitre n'avait pas géré comme il le fallait les interventions dont il a été victime. Selon lui, il a été fauché plus de 10 fois rien qu'en première période, sans que les cartons jaunes ne soient distribués dans la mesure qu'il jugeait nécessaire pour dissuader les joueurs de Grêmio.

La star brésilienne a déclaré que l'arbitre avait fait ce qu'il voulait, regrettant l'absence de coups de sifflet sur certaines actions où il a été tiré et frappé en tentant d'éliminer les défenseurs. Il s'est ensuite demandé s'il fallait attendre qu'il se fasse casser la jambe pour que les arbitres interviennent avec plus de fermeté, exprimant ainsi le sentiment de ne pas être protégé sur le terrain.

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Les critiques de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain ne se sont pas limitées au nombre de fautes subies. Elles ont aussi porté sur ce qu'il considère comme un manque d'équité dans la manière dont son talent individuel est traité, expliquant que sa capacité à dribbler et à éliminer ses adversaires ne devait pas servir de prétexte pour ignorer les fautes commises sur lui.

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Il a réclamé que les joueurs qui ont recours à des interventions irrégulières soient sanctionnés et que les fautes soient sifflées à chaque fois qu'elles se produisent. Il a jugé la prestation de l'arbitre Abatti très mauvaise, estimant que ses décisions avaient porté préjudice à Santos lors d'une rencontre marquée par une nette tension entre les joueurs.

Cet épisode survient quelques jours seulement après une autre polémique impliquant Neymar lors du match contre Coritiba, quand il s'était violemment accroché verbalement avec un supporter, lui répondant avec colère après avoir été provoqué depuis les tribunes.

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De son côté, Grêmio a décroché trois points précieux malgré un match difficile, signant une victoire importante dans sa lutte pour sortir de la zone de relégation, à seulement deux journées de la fin du championnat.

Le deuxième but a été inscrit par le Danois Martin Braithwaite, ancien joueur de Toulouse et de l'Espanyol, qui a transformé un penalty à la 77e minute. Il a ainsi confirmé la supériorité de son équipe et scellé la victoire du club de Porto Alegre, au terme d'un match aux multiples rebondissements, émaillé de duels et de contestations.