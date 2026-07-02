Vidéo : vive altercation entre Ibrahim Hassan et le service de sécurité de l’hôtel Al-Fara’na

Une altercation a éclaté entre Ibrahim Hassan, le sélectionneur de l’équipe d’Égypte, et un agent de sécurité de l’hôtel où loge la délégation des « Pharaons » à Dallas, aux États-Unis, à la veille du match contre l’Australie, prévu vendredi soir pour le compte des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon une source au sein de la sélection égyptienne citée par le journal Al-Masry Al-Youm, l’incident a éclaté en raison de la façon dont les agents de sécurité traitaient les supporters égyptiens massés devant l’hôtel.

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La source a ajouté : « Les supporters égyptiens souhaitaient simplement prendre quelques photos avec les joueurs, mais les agents de sécurité sont intervenus de manière trop ferme, ce qui a provoqué la colère d’Ibrahim Hassan, lequel a immédiatement fait part de son désaccord. »

Il a ajouté : « La situation était anodine, personne n’a vraiment commis de faute envers l’autre », précisant que l’incident s’était rapidement désamorcé et qu’il n’aurait aucun impact sur la concentration de l’équipe avant d’affronter l’Australie.

Les Pharaons ont terminé deuxième du groupe 7 avec 5 points, derrière la Belgique à la différence de buts, tandis que les Australiens ont pris la deuxième place du groupe 4 avec 4 points, devançant le Paraguay au goal average.

Le vainqueur de cette rencontre défiera en huitièmes de finale le gagnant du duel entre l’Argentine et le Cap-Vert.



