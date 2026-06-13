Vidéo : Une soirée historique… Le Qatar décroche son tout premier point en Coupe du monde

L'équipe de Suisse a concédé un match nul 1-1 face au Qatar samedi soir au Levi’s Stadium de Santa Clara, malgré une domination durant l’intégralité de la rencontre.

Il s’agit du premier point de l’histoire des Al-Anabi, qui participent à leur deuxième Coupe du monde après avoir terminé sans le moindre point lors de l’édition qu’ils avaient organisée en 2022.

La Suisse avait pourtant ouvert le score dès la 17^e minute par un penalty transformé de Breel Embolo, avant que Khoukhi Boualem n’égalise d’une tête décisive à la 90^e+5. Ce résultat laisse le groupe B grand ouvert : les quatre équipes comptent pour l’instant un point, après le match nul 1-1 entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine plus tôt dans la journée.

Le match a démarré sur les chapeaux de roue : les Qataris se sont créé la première occasion par Edmilson Junior, repoussée par Kobel dès la 2e minute. Les Suisses ont ensuite repris le contrôle et imposé une pression offensive constante. couronnée par un penalty accordé après une faute du gardien qatari sur Freuler dans la surface, que Embolo transformait avec sang-froid à la 17^e minute. Les Suisses poursuivaient leur pression et manquaient de doubler la mise par Zakaria, Eibscher et Vargas, mais le dernier geste leur a manqué alors qu’ils méritaient de mener plus largement.

Au retour des vestiaires, la Suisse maintient son emprise sur le jeu, tandis que le Qatar peine toujours à se montrer menaçant devant le but adverse. La défense qatarie, de plus en plus solide, a alors contenu les assauts helvétiques, malgré deux occasions nettes à la 76e et à la 81e minute, lorsque la Suisse semblait pourtant proche de sa première victoire.

Mais dans le temps additionnel, plus précisément à la 90e+5, Khoukhi Boualem a égalisé d’une tête puissante au second poteau, après un centre précis, offrant au Qatar un point inespéré et privant la Suisse d’une victoire qui semblait acquise.

Ce partage laisse le groupe B grand ouvert : les quatre sélections (Suisse, Qatar, Canada, Bosnie-Herzégovine) comptent une unité et s’annoncent donc au coude-à-coude lors des deux prochaines journées.