Le défenseur français d'Al-Nassr, Mohamed Simakan, a réussi à faire ressortir l'autre visage du capitaine de l'équipe, le Portugais Cristiano Ronaldo, lors du match face à Al-Diriyah en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Al-Nassr a affronté Al-Diriyah ce mardi, sur la pelouse d'Al-Awwal Park, en trente-deuxièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Al-Diriyah a réussi à ouvrir le score très tôt, dès la deuxième minute par l'intermédiaire de son joueur Oscar Rodriguez, après avoir transformé un centre au ras du sol dans les filets du gardien brésilien Bento.

Mais Al-Nassr a rapidement réagi par l'intermédiaire de son défenseur Mohamed Simakan, après qu'il a transformé un remarquable centre au ras du sol de la star portugaise João Félix dans les filets d'une talonnade.

Bien que Simakan ait déjà inscrit de nombreux buts avec Al-Nassr, la plupart d'entre eux sont venus de la tête, avant qu'il ne signe un but somptueux du talon que bien des joueurs auraient du mal à marquer.

Ce but a suscité une vive joie chez Cristiano Ronaldo, qui s'est levé et a levé les bras alors qu'il se trouvait dans la tribune principale d'Al-Awwal Park pour suivre la rencontre, en raison de son absence pour manque de préparation.

Ronaldo espère mener Al-Nassr au sacre en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, un titre qu'il n'a encore jamais remporté, puisqu'il en avait été éliminé dès les huitièmes de finale la saison dernière, face au rival traditionnel Al-Ittihad.