Il semble que les prochains jours seront largement décisifs pour l'avenir du club saoudien d'Al-Ittihad, qui cherche activement à recruter un milieu offensif avant la fin du mercato estival en cours.

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Plusieurs noms ont été associés au maillot d'Al-Ittihad, en tête desquels Imam Achour, milieu de terrain de la sélection égyptienne et d'Al-Ahly, aux côtés de l'Ivoirien Franck Kessié et d'autres éléments brillants.

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Mohamed Noor, légende d'Al-Ittihad, a déclaré dans des propos tenus dans l'émission « Nadeena » : « Je pense qu'Imam Achour est le plus proche de rejoindre Al-Ittihad dans la période à venir. »

Il a ajouté : « Imam Achour est plus proche que le Marocain Azzedine Ounahi, et c'est une information que je tiens de l'intérieur du club, et je ne veux pas en dire plus. »

Il a conclu : « L'objectif premier de Jens Fessing (l'entraîneur) est de recruter un joueur capable d'évoluer à la fois au poste de sentinelle et de milieu offensif. »