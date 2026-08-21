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Vidéo : une légende d'Al-Ittihad l'affirme, Imam Ashour est meilleur qu'Ounahi

Al Ahli
Al Ahly SC
E. Ashour
A. Ounahi
Al Ittihad
Saudi Pro League
Arabie saoudite
Égypte
Maroc

Qu'a déclaré l'ancienne star d'Al Ameed ?

Il semble que les prochains jours seront largement décisifs pour l'avenir du club saoudien d'Al-Ittihad, qui cherche activement à recruter un milieu offensif avant la fin du mercato estival en cours.

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Plusieurs noms ont été associés au maillot d'Al-Ittihad, en tête desquels Imam Achour, milieu de terrain de la sélection égyptienne et d'Al-Ahly, aux côtés de l'Ivoirien Franck Kessié et d'autres éléments brillants.

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Mohamed Noor, légende d'Al-Ittihad, a déclaré dans des propos tenus dans l'émission « Nadeena » : « Je pense qu'Imam Achour est le plus proche de rejoindre Al-Ittihad dans la période à venir. »

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Il a ajouté : « Imam Achour est plus proche que le Marocain Azzedine Ounahi, et c'est une information que je tiens de l'intérieur du club, et je ne veux pas en dire plus. »

Il a conclu : « L'objectif premier de Jens Fessing (l'entraîneur) est de recruter un joueur capable d'évoluer à la fois au poste de sentinelle et de milieu offensif. »

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