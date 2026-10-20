Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a attiré tous les regards avant l'affrontement de son équipe face à Neom, dans le cadre de la dixième journée de la Roshn Saudi League, après qu'une vidéo devenue virale a immortalisé une scène marquante le réunissant avec une supportrice chinoise qui semble faire partie des fans assidues du quintuple Ballon d'Or.

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Ronaldo est apparu dans la vidéo après être descendu du bus d'Al-Nassr, avant de remarquer la présence de la supportrice chinoise parmi les supporters, affichant une certaine surprise de la revoir, dans une scène qui a reflété l'attention portée par la star portugaise à l'un des visages qu'il a l'habitude de voir lors des déplacements de l'équipe.

Le capitaine d'Al-Nassr ne s'est pas contenté de remarquer la supportrice, mais s'est directement dirigé vers l'Australien Ange Postecoglou, entraîneur de Neom, pour attirer son attention sur sa présence, en lui disant : « Regarde, patron, cette fille est toujours là ! ».

La scène a suscité de nombreuses réactions sur la plateforme « X », après avoir révélé un côté spontané de la personnalité de Ronaldo en dehors du rectangle vert, loin de l'ambiance de compétition et des pressions qui accompagnent les matchs de la Roshn Saudi League.

Ce cliché met en lumière l'affluence dont bénéficient les matchs d'Al-Nassr, dans un contexte de grande popularité mondiale dont jouit Ronaldo, qui a fait des apparitions de l'équipe un centre d'intérêt pour des supporters de différentes nationalités, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Arabie saoudite.