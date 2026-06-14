Vidéo : une image forte capturée entre Hakimi et Neymar à l’issue du match nul entre le Maroc et le Brésil

Les caméras ont immortalisé un moment marquant entre Achraf Hakimi, la star de l'équipe du Maroc, et Neymar da Silva, le joueur brésilien, à l'issue du match opposant les Lions de l'Atlas aux Samba Boys lors de la première journée du premier tour de la Coupe du monde 2026.

Hakimi a été vu en train de plaisanter et de serrer la main de Neymar et de Vinícius Júnior après le coup de sifflet final, avant que la star marocaine ne décide d'offrir son maillot au joueur de Santos, qui n'avait pas participé au match en raison d'une blessure.

Les deux hommes avaient déjà évolué ensemble au Paris Saint-Germain de 2021 à 2023.

La rencontre s’est conclue sur un score de parité (1-1). Dominateurs durant une bonne partie de la rencontre, les Lions de l’Atlas se sont créés plusieurs occasions franches sans parvenir à les concrétiser.

Dès l’entame, les Lions de l’Atlas imposent un pressing haut et efficace, concrétisé par une ouverture du score d’Ismaël Saibari, servi idéalement par Ibrahim Díaz (21^e).

De leur côté, les Brésiliens ont rapidement réagi et égalisé par une frappe splendide de Vinícius Júnior, à la 32e minute, depuis l’intérieur de la surface de réparation.



