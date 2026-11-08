Le membre du conseil d'administration de la Fédération égyptienne de football, Mostafa Abou Zahra, a révélé la vérité sur l'intervention du capitaine de la sélection Mohamed Salah dans la décision de limoger le sélectionneur de l'Égypte, Hossam Hassan.

La Fédération égyptienne de football a annoncé le limogeage de Hossam Hassan, samedi, à peine deux mois environ après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2030, lui qui avait conduit la sélection égyptienne aux huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire.

Dans ses déclarations à l'émission El Hekaya sur la chaîne MBC Egypt, Abou Zahra a affirmé que la décision avait été prise par le seul conseil d'administration. Il a précisé que les joueurs n'ont pas le pouvoir d'intervenir dans les décisions du conseil de la fédération ni dans ses prérogatives, ajoutant que la fédération a des règles et des usages qu'il n'est pas permis d'enfreindre.

Il a décrit Salah comme un capitaine exceptionnel et l'une des plus grandes stars du football égyptien de toute son histoire.

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Concernant les fuites évoquant le refus du staff technique de se rendre en Turquie en compagnie du président de la fédération Hany Abou Rida pour rencontrer Mohamed Salah et se réconcilier avec lui après la crise du dernier rassemblement, il a totalement démenti ces informations, qualifiant ce récit d'inexact.

Il a affirmé que la visite d'Abou Rida en Turquie avait eu lieu en réponse à une invitation officielle de son homologue turc, et que sa présence à un match de Salah était une chose naturelle compte tenu du statut du joueur et de son rôle au sein de la sélection nationale.

La relation entre Salah et Hossam Hassan

Abou Zahra a salué la personnalité de Mohamed Salah et sa relation avec l'ancien staff technique, niant l'existence de toute crise provoquée par le joueur ou de toute tentative de sa part d'influencer les décisions techniques ou administratives au sein de la sélection.

Il a déclaré que Salah traitait Hossam Hassan avec respect et lui assurait son soutien, lui répétant : « Je suis à ton service », selon ses propos.

La Fédération égyptienne a nommé le sélectionneur du club de Ceramica Cleopatra, l'ancien attaquant de l'Égypte, d'Al Ahly et d'Al Tarsana, Ali Maher, à la place de Hossam Hassan.

La première mission d'Ali Maher sera d'annoncer la liste de la sélection égyptienne pour la prochaine trêve internationale, où l'Égypte se prépare à affronter le Malawi à deux reprises dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

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