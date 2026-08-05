Neymar a continué de faire parler de lui sur les terrains, après s'être accroché avec les supporters et les joueurs de Remo à l'issue de la qualification de Santos pour les quarts de finale de la Coupe du Brésil.

Santos a validé son billet pour les quarts de finale après sa victoire un but à zéro face à Remo au stade « Mangueirão », avant que les instants qui ont suivi le coup de sifflet final ne soient marqués par une atmosphère tendue.

Neymar s'est dirigé vers le banc des remplaçants de Remo et les supporters à domicile, en répétant à plusieurs reprises la phrase « Vous êtes éliminés », un geste qui a fait monter la tension sur la pelouse, avant que plusieurs joueurs n'interviennent pour calmer la situation.

Une vidéo s'est répandue sur les réseaux sociaux montrant Neymar dans le tunnel menant aux vestiaires, où il a provoqué plusieurs membres du club de Remo en dansant et en désignant le logo de Santos.

Neymar avait annoncé sa retraite internationale il y a environ une semaine, après l'élimination de la sélection brésilienne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, tandis que son contrat avec Santos prend fin en décembre prochain.