Ahmed Atif, ancien international saoudien, a lâché une petite bombe au sujet de l'avenir de l'Allemand Matthias Jaissle, entraîneur de Newcastle United, en prédisant son retour à Al Ahli dans la période à venir, compte tenu du début laborieux qu'il vit avec son nouveau club, malgré les grands succès décrochés auparavant avec le club de Djeddah, ramenant ainsi son nom au cœur des débats parmi les supporters du club.

Atif a déclaré, lors de son passage dans l'émission « Dawrina Ghair » : « Je pense que Jaissle est en train de s'échauffer en Premier League et qu'il reviendra bientôt en Arabie saoudite par la porte d'Al Ahli. »

Mais le paradoxe est que l'ancienne star saoudienne n'est pas favorable au retour du technicien allemand, bien qu'il soit conscient du désir d'une partie des supporters d'Al Ahli de le récupérer, affirmant que la manière dont il a quitté le club reste un point négatif qu'on ne peut ignorer.

Atif a ajouté que les supporters d'Al Ahli estiment que l'équipe ne retrouvera son niveau d'antan qu'avec un entraîneur connaissant bien les détails du club, mais il a insisté sur le fait que, s'il était dirigeant, il n'aurait pas accepté le retour de Jaissle, en raison de la manière dont il est parti, soulignant que le fait qu'un entraîneur possède des idées tactiques ne signifie pas nécessairement qu'il réussira avec n'importe quel groupe de joueurs.

Jaissle avait quitté Al Ahli en août 2026, après une expérience d'environ trois ans, durant laquelle il a dirigé l'équipe lors de 138 matches officiels, avec 92 victoires à la clé.

L'entraîneur allemand est parvenu à mener Al Ahli au sacre en Ligue des champions d'Asie Elite à deux reprises consécutives, lors des saisons 2024-2025 et 2025-2026, et il a également remporté la Supercoupe d'Arabie saoudite en 2025, laissant une empreinte historique avant son transfert à Newcastle.

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Mais les débuts de Jaissle en Premier League n'ont pas été au niveau espéré, Newcastle n'ayant récolté que 8 points lors des 7 premiers matches, avec deux victoires et deux nuls contre trois défaites, pour 14 buts encaissés et 10 buts marqués.

La pression s'est accentuée sur le technicien allemand après la défaite face à Aston Villa sur le score de 0-1, samedi, les interrogations se poursuivant quant à sa capacité à remettre l'équipe sur les bons rails.