Vidéo : un triplé historique place Dembélé aux côtés de Fontaine et Mbappé au panthéon des plus grands

La machine à buts des Bleus a retrouvé son rythme de croisière lors de la Coupe du monde 2026, et avec elle, Ousmane Dembélé a de nouveau trouvé le chemin des filets à un moment décisif, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes face à la Norvège.

L’ailier du Paris Saint-Germain ne s’est pas contenté de mettre fin à une disette de quatre ans : il est entré dans l’histoire de la France en Coupe du monde en devenant le joueur le plus rapide à inscrire un doublé, tandis que Kylian Mbappé a ravivé un souvenir vieux de sept ans grâce à une passe décisive exceptionnelle.

Il a également réussi un « triplé » à la 30e minute, faisant ainsi de Dembélé le troisième joueur français à réaliser un triplé lors d’un match de Coupe du monde, après Just Fontaine contre le Paraguay le 8 juin 1958, puis contre l’Allemagne le 28 juin 1958 (4 buts), puis Kylian Mbappé face à l’Argentine le 18 décembre 2022.

Selon le site spécialisé Stats Foot, l’ailier n’avait ouvert le score pour les Bleus qu’à une seule autre occasion, lors de la victoire face au Kazakhstan le 28 mars 2021.

Notons qu’il n’avait plus marqué lors de deux rencontres consécutives avec les « Bleus » depuis la période mars-juin 2021, lorsqu’il avait trouvé le chemin des filets à deux reprises, avant de lever enfin le voile sur sa longue absence.

Sa performance lui permet également de s’adjuger un record historique : il est devenu le joueur français ayant marqué le plus rapidement un doublé en Coupe du monde, en seulement 20 minutes de jeu.

Ce temps de réalisation illustre l’efficacité offensive de l’ailier et le place au sommet des records de l’équipe de France.

Ironie du sort, la passe décisive est signée Kylian Mbappé, qui a déjà offert un but à Dembélé en sélection, lors d’un match contre l’Angleterre le 13 juin 2017.

La première remonte au 13 juin 2017, contre l’Angleterre. Le duo parisien resurgit donc au meilleur moment et offre à Deschamps des solutions offensives supplémentaires pour les phases à élimination directe.

Cette efficacité collective n’est pas un feu de paille : les Bleus ont inscrit au moins deux buts lors de sept matches consécutifs en Coupe du monde, une performance réalisée seulement à deux reprises dans leur histoire.

La première occurrence remontait à l’âge d’or s’étendant de juin 1945 à juin 1958. La génération 2026 égalise ainsi le record des légendes et confirme que la puissance offensive des Bleus est devenue une arme redoutable pour tout adversaire sur la route du titre.