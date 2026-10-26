Alors que les regards du monde entier se tournent vers Londres pour suivre la cérémonie du Ballon d'Or 2026, Lionel Messi est apparu ailleurs, révélant sa décision de ne pas assister à ce grand événement dont il a été le « héros » pendant des années.

Le capitaine de l'Inter Miami a assisté à la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du tournoi « Messi Cup », réservé aux joueurs de moins de 16 ans et organisé par le biais de sa société « 525 Rosario », aux États-Unis, en même temps que se tenait la cérémonie du Ballon d'Or à Londres, lundi soir.













Le journal espagnol « Marca » avait précédemment indiqué que Messi ne se rendrait pas dans la capitale britannique pour assister à la cérémonie, après avoir achevé un voyage en Espagne pour recevoir le prix Princesse des Asturies des Sports, avant de revenir aux États-Unis et de disputer le match de l'Inter Miami face aux New York Red Bulls samedi.

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L'Inter Miami se prépare à affronter Cincinnati mercredi, dans le cadre du championnat américain, ce qui ferait d'un voyage à Londres et d'un retour en un court laps de temps une charge supplémentaire pour le joueur, étant donné la nécessité de se préparer pour le prochain match.

La deuxième édition de la « Messi Cup » voit la participation de 16 équipes, parmi lesquelles le Barça, Chelsea, Manchester City, River Plate, Boca Juniors, Newell's Old Boys et l'Inter Miami, le tournoi devant durer une semaine, pour un total de 48 matches.

Bien que Messi figure parmi la liste des trente nommés pour le Ballon d'Or 2026, aucune confirmation officielle n'a été émise par les organisateurs de la cérémonie concernant sa présence ou son absence.

Le journaliste Fabrizio Romano avait également indiqué que Messi n'avait pas reçu d'invitation à remettre un quelconque prix au cours de la soirée.

La star argentine détient le record du nombre de victoires au Ballon d'Or, après l'avoir remporté à huit reprises.