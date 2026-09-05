Manchester City s'est imposé face à son hôte Coventry City 1-0, cet après-midi de samedi, lors du match de la troisième journée de Premier League anglaise au stade de l'Etihad.

L'équipe de l'entraîneur italien Enzo Maresca doit cette victoire au buteur de l'équipe, le Norvégien Erling Haaland, qui a marqué de la tête à la 26e minute.

Le but est venu après un centre précis d'Antoine Semenyo côté droit, sur lequel le Norvégien s'est élevé au deuxième poteau pour l'expédier puissamment au fond des filets.

Coventry a bien failli ouvrir le score plus tôt par l'intermédiaire de Tatsuhiro Onyi à la 8e minute, mais sa frappe en solitaire est passée à côté du poteau gauche du gardien de City Gianluigi Donnarumma, qui avait également échappé auparavant à une erreur qui aurait pu lui coûter un but à la 6e minute, lorsque le ballon avait bien failli se glisser derrière lui au fond des filets.

La première mi-temps a vu une nette domination de City, qui a contrôlé le ballon à hauteur de 83 % de possession et s'est créé plusieurs occasions, dont la plus marquante fut la frappe de Rayan Cherki qui a heurté le poteau à la 23e minute, ainsi que les arrêts du gardien de Coventry Carl Rushworth sur deux frappes puissantes de Haaland aux 16e et 44e minutes.

En seconde période, City a maintenu sa pression sans parvenir à ajouter un deuxième but, tandis que Coventry s'est progressivement amélioré et s'est montré menaçant à plusieurs reprises, notamment par une frappe de Lou Chaonya que Donnarumma a repoussée à la 67e minute, puis un ballon proche d'Ellis Sims que le gardien italien a sauvé du visage à la 78e minute.

Les deux équipes ont effectué plusieurs changements en seconde période : Phil Foden est entré à la place de Cherki à la 65e minute, tandis que Coventry a fait entrer Chaonya, Sims et Onyeka dans une tentative de renverser le score, mais la défense de City a tenu bon jusqu'au bout.

Avec cette victoire, City a porté son total à 9 points en trois matchs, ce qui lui permet de prendre provisoirement la tête, tandis que Coventry reste sans point après trois défaites consécutives en ce début de saison.