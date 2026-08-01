Le club saoudien d'Al-Nassr est tombé dans le piège de la défaite pour la deuxième fois en trois matchs amicaux disputés avant le coup d'envoi des compétitions de la nouvelle saison, lors de son affrontement face à l'Estrela dans le cadre de son stage au Portugal.

Al-Alami s'est incliné face à la formation portugaise sur le score de (2-4), l'Australien Ange Postecoglou, l'entraîneur d'Al-Nassr, ayant procédé à de nombreux ajustements et changements.

Les deux buts d'Al-Nassr ont été inscrits par Abdullah Al-Hamdan, sur une frappe puissante du pied gauche, tandis que le second a été marqué par l'Irakien Haidar Abdulkarim d'une belle tête.













Quant aux quatre buts encaissés par Al-Nassr, ils ont révélé que l'équipe souffre d'une crise défensive : le premier et le troisième but ont été concédés sur deux têtes, en raison d'un manque de marquage défensif, tandis que le deuxième et le quatrième sont venus de deux frappes que le gardien n'a pas su gérer.

Al-Nassr s'était incliné face à la réserve de Benfica 1-2 et avait battu les Espagnols de Mérida avant de tomber contre l'Estrela. Il doit affronter Almería dans trois jours, pour son quatrième match amical.